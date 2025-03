Ford <Enter><enter> amplia conteúdos e oferece aulas de inglês com oportunidade de intercâmbio</enter>

O Ford <Enter>, programa de formação profissional gratuito voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inicia este mês as aulas de novas turmas em Salvador e São Paulo, e anuncia mais novidades para 2025. Parte dos alunos das duas localidades terá a oportunidade de fazer curso de inglês com possibilidade de conquistar uma bolsa de intercâmbio no exterior, por meio de uma parceria com a ONG Soul Bilíngue. E 120 ex-alunos serão selecionados para fazer um treinamento de back-end, tornando-se programadores completos, full stack, muito demandados no mercado de TI.

Para marcar essa nova fase, o presidente da Ford América do Sul, Martín Galdeano, visitou o SENAI CIMATEC Orlando Gomes, uma das sedes do programa em Salvador. Ele foi acompanhado dos diretores Alex Machado (Desenvolvimento do Produto), Antonio Baltar Jr. (Vendas, Marketing e Serviços) e Guillermo Lastra (Veículos Comerciais), que também deram boas-vindas aos alunos.

“O programa Ford <Enter> é mais um marco da nossa parceria de mais de 20 anos com o SENAI CIMATEC. Unimos forças para criar um ecossistema de inovação que promove o desenvolvimento tecnológico, a multiplicação do conhecimento e a formação de novos talentos da Bahia para o mundo. No Ford <Enter>, o SENAI é nosso parceiro estratégico, pois é responsável pela capacitação técnica de excelência, preparando os alunos para um mercado de trabalho altamente competitivo”, afirma Martín Galdeano.

O objetivo do <Ford Enter> é capacitar estudantes para o mercado de trabalho na área de tecnologia, que tem carência de profissionais, criando oportunidades para o seu desenvolvimento econômico e social. Ele foi criado pela Ford e pela Ford Philanthropy, frente filantrópica da empresa, e é desenvolvido no Brasil em parceria com o Global Giving, SENAI-BA, SENAI-SP e Rede Cidadã.

Os 90 alunos que iniciaram o curso agora na Bahia somam-se aos 50 que começaram as aulas em janeiro. No total, serão ofertadas 300 vagas este ano no estado. A Bahia é a sede do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford América do Sul, onde um time com mais de 1.500 especialistas trabalha em projetos globais e é responsável pelo desenvolvimento de um terço de todas as funcionalidades presentes nos carros da marca no mundo.

Em São Paulo, o Ford <Enter> terá 120 vagas de programação front-end em 2025, sendo que 60 estão começando as aulas neste mês. Este ano o programa passou a incluir treinamentos de Power BI e Phython, conhecimentos muito valorizados na área de tecnologia.

Além disso, ex-alunos, formados em 2023 e 2024, serão convidados a preencher as 120 vagas do novo curso presencial de back-end. O treinamento, com 160 horas, refere-se à parte invisível dos sistemas digitais – todos os processos que estão por trás daquilo que conseguimos clicar –, em complemento ao realizado de front-end, onde há interação com o usuário e já os possibilitava atuar na área.

Inglês gamificado

A parceria do Ford <Enter> com a Soul Bilíngue dará aos alunos de São Paulo e da Bahia a oportunidade de participar de um processo seletivo para concorrer a 100 vagas de um curso de inglês online da ONG. Ao final, os dois alunos que mais pontuarem em um processo de gamificação ganharão uma bolsa de intercâmbio no exterior.

“A Soul Bilíngue é uma iniciativa social premiada e reconhecida por sua missão de democratizar o ensino de inglês de qualidade para jovens de baixa renda em todo o Brasil. Sabemos da importância de um novo idioma no mercado de trabalho e, com essa parceria, vamos ampliar as habilidades e perspectivas de carreira para os alunos do Ford <Enter>”, diz Roberta Mädke, gerente de Responsabilidade Social da Ford América do Sul.

Para Ariane Noronha, diretora executiva da Soul Bilíngue, unir forças com a Ford permite ampliar o impacto social do trabalho realizado pela entidade e transformar vidas. “Essa parceria é a prova de que, juntos, podemos democratizar o acesso ao inglês, potencializando mais jovens a sonhar alto e alcançar novos horizontes”, diz.