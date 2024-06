Ford é uma das melhores empresas para pessoas LGBTQIA+ trabalharem no Brasil

A Ford foi classificada como uma das melhores empresas para pessoas LGBTQIA+ trabalharem no Brasil, no ranking elaborado pela Human Rights Campaign Foundation (HRC) em parceria com o Instituto Mais Diversidade e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. A Human Rights Campaign Foundation é o braço educacional da maior organização do país em defesa dos direitos civis de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e queer (LGBTQ+).

Esse ranking é feito com base no relatório “HRC Equidade BR: Programa global de igualdade no local de trabalho”, a principal pesquisa comparativa de reconhecimento a empregadores no Brasil que demonstram compromisso com a igualdade LGBTQIA+, adotando políticas e práticas fundamentais para a inclusão e valorização desses funcionários.

A Ford obteve pontuação máxima nos seguintes pilares: políticas e benefícios inclusivos; proteções da força de trabalho; apoio a uma cultura inclusiva e melhores práticas baseadas em dados; esforços de treinamento interno e prestação de contas; e compromisso público.

“A Diversidade, Equidade e Inclusão são pilares da cultura corporativa da Ford. Entendemos que somente por meio de uma equipe composta por talentos diversos será possível sobreviver em um mundo cada vez mais competitivo e em constante mudança”, diz Fernanda Ramos, diretora de RH da Ford América do Sul. “Nosso objetivo é criar um ambiente onde as diferenças sejam efetivamente apreciadas e que cada um sinta-se à vontade para ser quem verdadeiramente é.”

Desde 2022, a Ford faz parte do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, organização que tem como objetivo o engajamento no respeito aos direitos humanos de lésbicas, bissexuais, gays, travestis, transexuais e pessoas intersexo, por meio da promoção de igualdade de oportunidades e tratamento justo, considerando sua orientação sexual e identidade de gênero.

Outra iniciativa voltada à Diversidade, Equidade e Inclusão é a manutenção de grupos de afinidade, que promovem eventos mensais com palestras e workshops para divulgar e incentivar a reflexão sobre cada tema. Também foi criado um comitê de diversidade, formado pelos líderes dos grupos de afinidade, que tem como patrocinadores membros da alta liderança da Ford América do Sul. Desde 2019, no mês de junho, a empresa promove ainda o “Pride Month” com uma programação de palestras, entrevistas e outras atividades voltadas a temas LGBTQIA+.