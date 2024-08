Ford E-Transit lidera o segmento de veículos comerciais elétricos

A Ford E-Transit chegou ao mercado brasileiro no início do ano e é líder do segmento de comerciais leves elétricos com PBT até 5 toneladas. As mais de 100 unidades emplacadas até julho deram à van elétrica da Ford uma participação de 32% na categoria.

Estar à frente do mercado não é novidade para a E-Transit, que também é líder na Europa e nos Estados Unidos, onde já vendeu mais de 30.000 unidades. Na América do Sul, grandes empresas de setores como alimentos e bebidas, distribuição de energia elétrica, logística e e-commerce já escolheram a E-Transit para compor suas frotas sustentáveis. Uma delas é o Mercado Livre, que conta com a maior frota elétrica do Brasil e utiliza a E-Transit na distribuição de produtos em diferentes cidades do país.

“A eletrificação é uma tendência que começa a ser adotada por grandes empresas, devendo chegar também aos médios e pequenos clientes num segundo momento”, diz Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul. “Por isso, nosso foco agora são os grandes frotistas, que já estão descobrindo as vantagens da E-Transit e da Ford Pro no seu negócio.”

Redução de custo

O principal atrativo da E-Transit, além das emissões zero, é o custo total de operação 40% menor comparado aos veículos a combustão. Junto com a economia representada pela energia elétrica, o seu trem de força com 86% menos peças de desgaste permite manutenção mais simples.

“Isso significa também menos tempo do veículo parado na oficina, sem a necessidade de troca de itens como óleo, filtros e embreagem. A conectividade fornecida de fábrica, sem custo, é outra ferramenta que ajuda o frotista a planejar melhor a operação dos seus veículos para não haver interrupção do serviço”, completa Lastra.

Disponível nas versões furgão e chassi, a E-Transit tem autonomia de 317 km no ciclo WLTP, tração traseira e tecnologias semiautônomas de assistência ao motorista que otimizam a produtividade do veículo. A E-Transit Furgão tem PBT de 3,5 toneladas, que permite a condução com CNH B, e quatro modelos com capacidade de carga de 9,5 m3 a 15 m3. A E-Transit Chassi tem versões com PBT de 3,5 ou 4,2 toneladas, para transportar até 21 m3, ou 2.100 kg.

Entrega técnica e treinamento

Outro diferencial da Ford Pro, divisão de veículos comerciais da marca, é a entrega técnica personalizada e o treinamento para gestores da frota e motoristas. No caso da E-Transit, o treinamento com conteúdo teórico e prático permite ao cliente obter máxima produtividade do veículo, aproveitando as suas tecnologias embarcadas, como sistema de regeneração de energia, câmera 360 graus e alerta de tráfego cruzado com detecção de pedestres.

A infraestrutura oferecida pela Ford Pro para esse tipo de atividade tem sido elogiada pelos clientes. Ela permite treinar os profissionais com conhecimentos chaves para operar a frota de forma mais eficiente, com mais produtividade e menos custo operacional.

“A entrega técnica da Ford Pro é desenhada em função das necessidades do cliente. Ela pode ser feita no nosso centro de treinamento no Ford Academy, em São Paulo, no campo de provas em Tatuí ou no local indicado pelo cliente”, diz Matias Guimil, gerente de Estratégia e Produto de Veículos Comerciais da Ford.

Mais de 120 profissionais já foram treinados para a operação da E-Transit. Uma tendência nas frotas que estão adotando veículos comerciais elétricos é a incorporação de motoristas mulheres. Elas já estão presentes em mais de 10% das E-Transit que fazem entregas diárias nas ruas do Brasil.

“Segundo os gestores que acompanham a operação dos veículos no dia a dia, a maior autonomia já atingida por uma E-Transit foi alcançada por uma mulher. A ergonomia da cabine e a facilidade de direção também contribuem para essa tendência”, explica Guimil.