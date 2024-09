Ford e SENAI CIMATEC lançam curso de desenvolvimento de sistemas embarcados

Em um mundo cada vez mais tecnológico e conectado, o desenvolvimento de softwares embarcados é um conhecimento necessário e muito procurado no mercado de trabalho. De olho nisso, a Ford e o SENAI CIMATEC, na Bahia, abrem as inscrições para um curso a distância com esse foco.

O programa tem a duração de nove meses (240 horas) e tem início em 26 de setembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro pelo site do SENAI CIMATEC.

Subsidiado pela Ford, o curso foi criado com foco na utilização dos sistemas operacionais Linux e Android. O desenvolvimento de sistemas embarcados refere-se à criação de programas integrados em dispositivos de hardware para realizar funções específicas dentro de sistemas maiores, como automóveis, eletrodomésticos, dispositivos médicos e telecomunicações, entre outros.

Os interessados devem ter experiência prévia em programação nas linguagens C++, Java ou Kotlin e, de preferência, ser graduados ou estarem cursando engenharia mecatrônica, mecânica, de controle e automação, software, elétrica, informática, ciência de dados, inteligência artificial ou afins. O curso inclui certificado de extensão e tem uma mensalidade de R$ 300, bem abaixo dos valores praticados pelo mercado.

Além de contemplar profissionais da Ford que atuam no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da empresa, com sede na Bahia, o programa também é aberto a alunos de fora, inclusive de outras regiões, já que as aulas serão realizadas pelo sistema de ensino a distância.

“Esta é uma iniciativa fantástica que visa trazer e aprofundar o conhecimento de desenvolvimento de software embarcado, que é tão importante na indústria automobilística. Mais uma parceria de sucesso entre a Ford e o SENAI CIMATEC”, diz Bruno Figueiredo, gerente de Desenvolvimento de Software Veicular da Ford.