Ford é patrocinadora oficial da 10ª temporada da World Trail Races

A Ford é a nova patrocinadora da World Trail Races, uma das maiores ligas de esportes de montanha do país, com provas nas modalidades Trail Run e Mountain Bike. Conhecida por promover a melhor experiência de conexão com a natureza do Brasil, a liga WTR conta agora com a Maverick como carro oficial da 10ª temporada, aproveitando o desempenho e robustez da picape para encarar qualquer tipo de aventura.

A Ford Maverick FX4 tem a missão de ajudar a organização nas próximas etapas do ano com o levantamento das trilhas nos mais diversos terrenos, incluindo subidas e descidas de serras e montanhas, terra, areia e lama.

“Ter a Ford, uma empresa com mais de 120 anos de história, como parceira da WTR nos enche de orgulho. As trilhas por onde passam as etapas da WTR são um lindo cenário que tem tudo a ver com o conceito esportivo da Ford Maverick. Um grande case que estamos construindo juntos”, afirma Pedro Dau de Mesquita, CEO da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, uma das realizadoras da competição.

A nova parceria reforça a conexão da WTR e da Ford com a natureza e o fora de estrada. A marca também torna-se a primeira do setor automotivo a patrocinar a liga WTR, que este ano comemora uma década de história.

“Trazer a Ford Maverick para perto dessas pessoas que se desafiam ao limite é uma conexão genuína com quem ama curtir o melhor da vida ao ar livre e o esporte. A picape tem atributos de sobra para inspirar quem quer ir mais longe com muito estilo e personalidade”, destaca Matheus Amaral, gerente de Comunicação de Marketing da Ford.

“A Maverick é uma picape robusta e versátil, que simboliza força e confiança, e a sua presença como picape oficial da WTR na comemoração de 10 anos da liga no Brasil é um marco importante para a Ford, que tem uma ligação forte com o esporte em diferentes categorias”, completa Amaral.

Equipada com motor 2.0 EcoBoost de 253 cv e torque de 38,7 kgfm, tração AWD inteligente e cinco modos de condução (Rebocar, Areia, Escorregadio, Normal e Lama/Terra), a Ford Maverick entrega muita performance, seja nas trilhas ou no asfalto. E para assegurar a melhor experiência off-road, conta ainda com controle automático em descidas, assistente de partida em rampa e monitor de inclinação.

Além da caçamba com capacidade de 943 litros, conta com espaços funcionais na cabine, incluindo um compartimento de 73 litros sob o banco traseiro para guardar bolsas, equipamentos e outros objetos para trilhas. Também tem multimídia SYNC com tela de 8”, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Presente em múltiplas modalidades que unem esporte, turismo, entretenimento e sustentabilidade, nesta temporada a World Trail Races já realizou edições em cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Até o final do ano, ela terá mais três etapas: na Floresta da Tijuca, RJ, em 7 de setembro; Campos do Jordão, SP, em 19 e 20 de outubro; e Petrópolis, RJ, em 23 e 24 de novembro.