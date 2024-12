Ford é a marca automotiva mais premiada de 2024

Ford foi a marca automotiva mais premiada de 2024 , com um total de 46 reconhecimentos conquistados no Brasil , prêmios pelas publicações e associações de maior prestígio da imprensa especializada do país. Essa galeria expressiva é mais um indicador importante do sucesso da nova linha de produtos da marca , que registrou este ano um crescimento de 70% nas vendas , desempenho muito superior ao do mercado.

Praticamente todos os veículos do novo portfólio da Ford foram premiados , com destaque para a Ranger , que este ano lançou a versão Black e colecionou nada menos que 20 troféus – sendo 11 deles para a Ranger Raptor , no segmento premium e fora de estrada. Assim, consolidou a sua superioridade inquestionável no segmento das picapes médias .

Um F-150 , picape grande mais famoso do mundo que este ano foi atualizado, faturou sete prêmios , enquanto o Maverick Hybrid , primeiro picape híbrido do Brasil , recebeu dois . O Mustang , que em 2024 lançou o novo modelo GT Performance de sétima geração e comemorou seu 60º aniversário , conquistou sete prêmios . Já o elétrico Mustang Mach-E tocou outros quatro e o Bronco Sport recebeu um . No segmento de veículos comerciais, a Transit conquistou quatro reconhecimentos . A Ford foi premiada ainda na área de ESG , com a doação do Mustang customizada para a ONG Gerando Falcões .

“A imprensa tem um papel essencial na comunicação ao mercado de todas as ações realizadas pela empresa e na avaliação do desempenho dos produtos para orientar as escolhas do consumidor. Para nós, é uma grande honra termos sido destacados com todos esses prêmios pelos maiores especialistas do setor, confirmando a qualidade e inovação do nosso portfólio de produtos, serviços e experiências para o cliente”, agradece Pamela Paiffer , diretora de Comunicação da Ford América do Sul .

Galeria de prêmios

Veja abaixo a relação dos reconhecimentos conquistados pela Ford e seus veículos em 2024 .

Guarda-florestal

Qual Comprar 2024: Melhor Picape Média (AutoEsporte)

Melhor Compra 2024: Compra do Ano (Quatro Rodas)

Melhor Compra 2024: Picape Média até R$ 250 mil (Quatro Rodas)

Melhor Compra 2024: Picape Média acima de R$ 250 mil (Quatro Rodas)

Compra do Ano 2025: Picape Média (Salão do Automóvel)

Os Eleitos 2024: Picape Média (Quatro Rodas)

Estadão Mobilidade: Melhor Picape Média (Jornal do Carro)

Prêmio UOL Carros: Picape Média

Maior Valor de Revenda: Picape Média a Combustão (AutoInforme)

Raptor Ranger

Picape do Ano Premium (AutoEsporte)

Top Car: Melhor Picape acima de R$ 191.000

Prêmio UOL Carros: Picape Premium

L’Auto Preferita: Picape Média

Trend Car 2025: Picape (Guia do Carro)

Destaques Automotivos 2024: Picape Premium (Mecânica Online)

Lançamento do Ano 2025: Fora de Estrada

Ranking Folha-Mauá: Melhor Atração

Ranking Folha-Mauá: Melhor retomada

Prêmio Motorgrid Car 2024: Picape

Exame Casual: Carro mais confiável acima de R$ 300.000

F-150

Qual Comprar 2024: Melhor Picape Grande (AutoEsporte)

Melhor Compra 2024: Picape Grande acima de R$ 300 mil (Quatro Rodas)

Abiauto: Picape Grande

Compra do Ano 2025: Picape Grande (Salão do Automóvel)

L’Auto Preferencia: Picape Grande

Maior Valor de Revenda: Picape Grande a Combustão (AutoInforme)

Prêmio Mobilidade Limpa 2024: Picape Grande Gasolina (AutoInforme)

Maverick Híbrido

Prêmio Mobilidade Limpa 2024: Picape Compacta Híbrida (AutoInforme)

Maior Valor de Revenda: Picape Híbrida (AutoInforme)

Desempenho do Mustang GT

Carro do Ano Esportivo (AutoEsporte)

Abiauto: Melhor Esportivo

Prêmio UOL Carros: Esportivo

Compra do Ano 2025: Esportivo (Salão do Automóvel)

L’Auto Preferita: Automóvel de Passeio Premium/Luxo

Trend Car 2025: Esportivo (Guia do Carro)

Prêmio Roda Rio: Esportivo

Mustang Mach-E

Maior Valor de Revenda: Geral Elétrico (AutoInforme)

Maior Valor de Revenda: Esportivo Elétrico (AutoInforme)

Ranking Folha-Mauá: Melhor Atração

Ranking Folha-Mauá: Melhor retomada

Bronco Esporte

Prêmio Mobilidade Limpa 2024: SUV Médio 4×4 Gasolina (AutoInforme)

Trânsito

Melhor Valor de Revenda Comercial: Furgão Comercial (Quatro Rodas/KBB)

Carro Top: Melhor Veículo de Carga CNH categoria B (PBT até 3.500 kg)

Estadão Mobilidade: Melhor Furgão (Estradão)

Top of Mind – Inovação Tecnológica: E-Transit (Transpodata)

Institucional

L’Auto Preferita – Prática ESG: Doação do Mustang para Gerando Falcões