Ford divulga trailer do Mustang GTD em Nurburgring

Quando a Ford anunciou o projeto do Mustang GTD, ficou claro que o objetivo era produzir o Mustang de rua mais rápido de todos os tempos. E, para comprovar isso, seria preciso vencer um desafio: completar uma volta abaixo de 7 minutos no circuito de Nurburgring, na Alemanha, também conhecido como o “Inferno Verde”.

A marca divulgou hoje um trailer de dois minutos que mostra o trabalho da equipe na preparação para essa empreitada – veja aqui. Ele serve como um aquecimento para a prova final que será revelada na próxima semana, nos canais oficiais da Ford, em um filme de 14 minutos chamado “Road to the Ring” (“Estrada para o Anel”).

O filme, com a participação do presidente da Ford, Jim Farley, e do engenheiro-chefe do programa Mustang GTD, Greg Goodall, além de outros membros da equipe do Mustang GTD, é uma história de garra, determinação e ousadia para tentar algo que nenhuma marca norte-americana conquistou até hoje.