Ford cria Mustang GT 2024 personalizado pela atriz Sydney Sweeney

A Ford promove um concurso nos Estados Unidos que terá como prêmio um Mustang GT 2024 personalizado por Sydney Sweeney. A atriz é conhecida por atuar na série Euphoria, exibida no Brasil em canal fechado, entre outros filmes, e também por ser fã de automóveis.

O concurso, aberto só para residentes nos EUA, faz parte das comemorações de 60 anos do Mustang. Além do veículo que será entregue ao vencedor, a Ford montou outro idêntico para Sweeney. Ele é inspirado no Mustang Brittany Blue 1965 da estrela, chamado “Britney”, com detalhes personalizados combinando estética moderna e charme retrô.

Pintado na cor “Robin’s Egg Blue” (ovo azul de tordo americano) com partículas de vidro transparente, o modelo traz rodas cromadas de 20 polegadas e a assinatura de Sweeney no motor V8. O emblema de parafusos em formato de coração, criado para a coleção de roupas “Ford x Sydney Sweeney” lançada no ano passado, está presente nas laterais, soleiras, painel e bancos de couro.

Outro item exclusivo é o teto forrado de estrelas de LED que mudam de cor, inspirado no gosto da musa por passeios noturnos. O concurso vai premiar a melhor história de pessoas que desafiam os estereótipos para buscar suas paixões, selecionada pela própria Sweeney.

A atriz de 26 anos cresceu em uma família de mecânicos e aprendeu a dirigir no Ford F-100 do seu bisavô. Durante a pandemia, ela restaurou seu Ford Bronco 1969 na oficina do pai de uma amiga e começou a produzir vídeos para a família. O hobby virou uma série que teve mais de 7 milhões de curtidas no seu canal no TikTok.

Veja o vídeo:

Depois do Bronco ela comprou o Mustang e lançou uma série de vídeos tutoriais sobre manutenção de automóveis em parceria com a Ford. Chamada Auto 101, ela ensina por exemplo como verificar o óleo, a pressão dos pneus e trocar uma bateria descarregada.

“Fiquei entusiasmada em trabalhar com a Ford no design do Mustang dos meus sonhos e mal posso esperar para surpreender alguém especial com esse carro”, diz Sweeney.