Ford cresce 70% em 2024 e anuncia o lançamento do novo Mustang manual

A Ford apresentou seu balanço de 2024 com números expressivos no mercado brasileiro. A marca vai fechar o ano com um crescimento da ordem de 70% nas vendas e um total de mais de 47 mil veículos, bem acima da projeção de 8% da indústria. É o seu melhor resultado no mercado brasileiro desde a adoção do seu novo portfólio, focado em picapes, SUVs, veículos comerciais e ícones.

Para dar sequência ao bom momento, a marca programa fazer dez lançamentos de produto em 2025 e antecipou mais uma novidade: a chegada do Mustang com câmbio manual.

“Esse resultado excepcional da Ford em 2024 é um reconhecimento do trabalho que estamos desenvolvendo em todas as áreas do negócio, não só para entregar a melhor qualidade para o cliente e uma experiência com a marca memorável, mas também no relacionamento com a rede, gerando um altíssimo nível de satisfação”, comemora Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul.

A Ford é hoje a maior vendedora de picapes por ponto de venda da indústria. E, nos últimos dois anos, subiu da 21ª posição para o quinto lugar no ranking de valor de franquia das marcas.

Destaques de vendas

A Ranger, a Maverick, o Territory, o Bronco Sport e o Mustang foram os principais destaques da marca no ano. A Ranger cresceu quase 60% e somou mais de 30 mil unidades, registrando recordes históricos de vendas e participação em seus quase 30 anos de comercialização no Brasil. Para atender a demanda no Brasil e na América do Sul, a Ford já anunciou que vai aumentar em 15% a produção da picape na fábrica de Pacheco em 2025.

“A Ranger avançou principalmente no segmento topo de linha, que é o mais disputado das picapes médias e hoje responde por mais de 60% do mix. Ela ganhou nada menos que 7 pontos percentuais de participação nessa faixa. E com a chegada da versão XL da nova geração crescemos também no segmento de picapes de trabalho”, explica Galdeano.

Outro destaque foi a Maverick, que cresceu 123%, sendo que a versão Hybrid, pioneira e líder das picapes híbridas, triplicou de volume. Já o Territory mais do que quadruplicou as vendas, com mais de 5.000 unidades no disputado segmento de SUVs. E o Bronco Sport, competindo em um segmento um pouco mais acima, dobrou de volume em 2024.

No ano em que comemorou 60 anos, o Mustang teve um crescimento de 95% nas vendas com o lançamento do novo GT Performance. Hoje, ele é líder do segmento de carros esportivos, mesmo quando se incluem os chamados esportivos premium. Entre as ações de aniversário, além do desfile histórico em Interlagos com mais de 400 carros, a Ford doou um Mustang personalizado para a ONG Gerando Falcões, leiloado em prol das ações sociais da entidade.

A nova F-150, líder do segmento de picapes grandes em novembro, a Ranger Black e a E-Transit furgão e chassi, líder dos veículos comerciais elétricos até 5 t, foram outros lançamentos de 2024.

A Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho e competição da marca, também chegou oficialmente à América do Sul, trazendo o legado de vitórias e esportividade da Ford na forma de novos produtos e experiências que combinam alto desempenho, estilo de vida e emoção.

Mustang manual

Para 2025, a Ford promete um ano ainda mais intenso em termos de novidades em diferentes segmentos. Uma delas é a Nova Transit, já anunciada para o primeiro semestre do ano que vem. Agora, está confirmada também a chegada ao Brasil do Mustang com transmissão manual.

O modelo de edição limitada, comemorativo de 60 anos do Mustang, é destinado aos fãs de alto desempenho, esportividade e da emoção de dirigir. Ele adiciona mais um item de exclusividade ao ícone e terá seus detalhes revelados mais adiante.

“O câmbio manual se soma a outros atributos introduzidos recentemente na sétima geração do Mustang para continuar sendo a expressão máxima do muscle car”, diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul. “Queremos fazer deste veículo um item colecionável à altura do legado do Mustang”, finaliza.

(11/12/2024)

Imprensa Ford

