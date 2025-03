Ford anuncia o lançamento da linha de picapes Tremor no Brasil

A Ford confirmou a chegada da família de picapes Tremor este ano no Brasil, adicionando novas opções no portfólio para clientes que buscam veículos esportivos diferenciados. Além do visual exclusivo, a característica principal que distingue os modelos Tremor é a capacidade superior de rodagem off-road, sem abrir mão da dirigibilidade, segurança e conforto para uso na cidade e na estrada.

“O conceito Tremor surgiu da observação do mercado. Vimos que muitos consumidores gostam de fazer alterações nas picapes para aumentar a capacidade off-road e sentimos que havia um bom potencial para oferecer isso de fábrica, com uma solução mais funcional e robusta”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

Além de motores potentes, o pacote Tremor inclui altura elevada do solo, suspensão e amortecedores especiais, ângulos de entrada e saída ampliados, pneus todo-terreno, diferencial blocante e protetores inferiores. O estilo marcante é outro traço da família, com acessórios e acabamentos que, além da maior funcionalidade, tornam a sua aparência distinta e única. Isso inclui tanto o exterior como o interior, com texturas, cores e materiais exclusivos.

“O grande apelo da Tremor é o equilíbrio perfeito entre capacidade off-road e versatilidade e conforto para uso diário. São veículos esportivos que atendem diferentes necessidades de uso e também expressam essa vocação com um visual robusto, ousado e aventureiro”, explica Rossini.

Além dos itens mecânicos que permitem transpor obstáculos off-road com mais confiança, como areia, pedra, lama e subidas íngremes, o pacote Tremor inclui recursos eletrônicos que tornam mais fácil a aventura, tanto para o cliente novato como para o expert em viagens e trilhas.

“A linha Tremor faz parte da nossa proposta de oferecer opções diferenciadas e atender as necessidades de cada cliente com o que há de melhor em termos de desempenho, funcionalidade, segurança, tecnologia, estilo e conforto, com o conhecido padrão de robustez e qualidade da marca que mais entende de picapes no mundo”, completa Dennis Rossini.