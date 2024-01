Ford anuncia Fernando e Sorocaba como novos embaixadores da marca no Brasil

A Ford firmou uma parceria com Fernando e Sorocaba, uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil, para serem embaixadores da marca. Além de patrocinar o Churrasco On Fire, evento gastronômico criado pelos astros, a empresa vai acompanhar a turnê de mais de 150 shows dos cantores pelo país inteiro em 2024 e contará com a sua presença em eventos e campanhas.

Qualidade, confiança, inovação e respeito às raízes são valores compartilhados pela Ford e por Fernando e Sorocaba que estão na base da sua conexão com o público.

“Fernando e Sorocaba têm conexões profundas com o setor agropecuário e a capacidade de conectar gerações e culturas por meio da música. São excelentes embaixadores para divulgar a nossa imagem como marca de ação e que está conectada com o estilo de vida ativo e de paixão por conquistas dos nossos clientes”, diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford.

“Estamos entusiasmados em construir algo tão importante com uma marca que admiramos e com a qual nos identificamos. O conceito Ready for More da Ford, ou seja, Pronta para mais, reflete muito bem nossa abordagem com a vida, em tudo que fazemos. Temos certeza que essa parceria vai fazer história”, afirma Sorocaba.

“Esta ação especial com a Ford é a união entre uma marca que faz parte da nossa vida e da vida de muitos brasileiros com a nossa história musical, nossos valores e ideias. Estamos ansiosos para compartilhar essa jornada emocionante, mostrando como a música e o estilo de vida se conectam perfeitamente com a inovação e a qualidade da Ford”, complementa Fernando.

Toda a estratégia, idealização, negociação e aprovação da parceria entre a Ford e Fernando e Sorocaba foram desenvolvidas pela VML, agência responsável pelo planejamento de experiência da marca e comunicação da Ford.

Ações exclusivas

A parceria da Ford com Fernando e Sorocaba inclui várias ações em 2024, que se dividem em três grandes eixos. No Churrasco On Fire, maior evento gastronômico do Brasil, a marca vai oferecer experiências exclusivas aos clientes em suas mais de 30 edições, como camarotes, pistas de teste das picapes Raça Forte, como Maverick, Ranger e F-150, e encontros com os astros.

Ao longo da Tour Fernando e Sorocaba 2024, com mais de 150 shows, a Ford vai oferecer acesso privilegiado aos fãs, conteúdos exclusivos e ações interativas nos bastidores. Os astros também vão participar de eventos, encontros com clientes, colaboradores, influenciadores, jornalistas e concessionárias da Ford, campanhas e conteúdos exclusivos a bordo da F-150, picape mais famosa do mundo.

Sucesso sem fronteiras

Com uma carreira de 17 anos, Fernando e Sorocaba se destacam como ícones da música sertaneja, transcendendo fronteiras e tornando-se referência em diversos setores. Com um repertório composto por 16 álbuns, incluindo 12 trabalhos audiovisuais e mais de 250 composições originais, a dupla não apenas revolucionou a percepção do gênero ao mesclar tradição e modernidade, mas também solidificou sua presença digital.

Com mais de 1,8 bilhão de visualizações no YouTube e uma base de fãs com mais de 2,75 milhões de inscritos, Fernando e Sorocaba conquistaram uma proeminência significativa nas plataformas online. Além disso, acumulam mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mostrando que seu sucesso vai além do alcance tradicional da música.