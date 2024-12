Ford anuncia a chegada do Mustang manual em vídeo

A Ford lançou um vídeo que, mais do que anunciar a chegada do Mustang manual em 2025, presta verdadeira homenagem a esse tipo de transmissão “raiz” que deu início à era da mobilidade e empolga os fãs da direção – veja aqui. A proposta vem também com uma promessa: “Até que seja ilegal, estaremos aqui”.

O Mustang manual é um dos dez lançamentos programados pela Ford no próximo ano para dar sequência ao bom momento da marca, que vai fechar 2024 com um crescimento de 70% nas vendas, bem acima dos 8% projetados da indústria. O Mustang GT Performance de sétima geração, lançado no início do ano, contribuiu para esse resultado com um crescimento de 95% nas vendas e hoje lidera o segmento de carros esportivos.

A versão manual do Mustang faz parte da comemoração de 60 anos do ícone e será oferecida em edição limitada, como item colecionável. “O Mustang é o último representante e a expressão máxima dos ‘muscle cars’ na indústria global. O câmbio manual reforça a sua conexão com a esportividade e a pura emoção de dirigir”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

Tributo

“Quando a revolução da mobilidade começou, a transmissão manual não era uma opção, era a conexão essencial entre o homem e a máquina. Era o início de uma era de liberdade”, diz a locução. “Década após década, a transmissão manual transformou motoristas em pilotos. O ronco do motor, o click de cada engate. A transmissão manual se torna uma extensão do corpo. Não era apenas dirigir, era sentir a estrada sob seus pés.

“Ainda existem aqueles que buscam a visceralidade. A resistência. Um atestado de que o verdadeiro controle está em suas mãos. Uma simbiose com a máquina. Até que seja ilegal, estaremos aqui”, completa o vídeo. E termina com a assinatura: “Ford Mustang Manual. O ícone se mantém vivo e livre, com a essência da pilotagem. #savethemanuals.”

(13/12/2024)

Imprensa Ford

