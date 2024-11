Ford abre estágio para universitários focados em inovação

A Ford procura universitários interessados em trabalhar com as tecnologias mais avançadas da indústria automotiva e fazer parte do seu time para ajudar a criar as soluções da mobilidade do futuro. O Programa de Estágio Ford 2025 conta com 95 vagas para estudantes de diversas áreas, residentes em São Paulo (SP), Salvador (BA) e respectivas regiões metropolitanas, além de Tatuí (SP).

As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de novembro, pelo LinkedIn. Os novos estagiários poderão atuar em diferentes áreas da empresa, incluindo negócios (Finanças, Comunicação, Recursos Humanos, Jurídico e Compras), produto (Desenvolvimento de Produto e Regulamentações), tecnologia e experiência do consumidor (TI, Serviço ao Cliente, Marketing & Vendas).

Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia e estar cursando em 2025 o penúltimo ou último ano, nos seguintes cursos: Engenharia (Mecânica, Mecatrônica, Civil, Elétrica, Produção e outras), Tecnologia (Design, Tecnologia da Informação, Análise de Dados, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, entre outros) e áreas de Humanas (preferencialmente Administração, Direito, Economia, Publicidade, Marketing, Comunicação e Psicologia).

A empresa oferece a flexibilidade do modelo de trabalho híbrido e um ambiente que valoriza a diversidade e a colaboração. Além da bolsa auxílio, os benefícios incluem convênio com academias (TotalPass), auxílios de alimentação e mobilidade, seguro de vida e folga de aniversário.

Os novos estagiários vão iniciar as atividades em janeiro de 2025 e terão um programa completo com desafios reais, mentoria com líderes experientes e desenvolvimento profissional contínuo de “soft” e “hard skills” com atuação em projetos para colocar em prática todo o seu conhecimento, tudo isso em um ambiente colaborativo e inclusivo

O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford no Brasil, com sede em Camaçari (BA) e unidades em Salvador (BA) e Tatuí (SP), é um dos nove da empresa no mundo. Ele conta com um time de mais de 1.500 especialistas que trabalha em projetos globais, integrado ao ecossistema de inovação da marca, e hoje é responsável pelo desenvolvimento de um terço de todas as funcionalidades e tecnologias presentes nos carros da marca no mundo, incluindo modelos elétricos, conectados e tecnologias autônomas.