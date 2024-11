Ford aborda impactos da conectividade em evento de inovação

A Ford é patrocinadora e única empresa automotiva presente no HSM+, um dos maiores eventos de gestão e inovação da América Latina, realizado em 26 e 27 de novembro no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Na sua 24ª edição, o evento reúne um público altamente selecionado, composto principalmente por executivos, em busca de inovação e tendências não só em suas áreas de atuação, como em outros campos do negócio.

O time de palestrantes reúne nomes de peso do cenário nacional e mundial, como o professor Scott Galloway, guru do Vale do Silício, e a psicoterapeuta Philippa Perry. Luciano Driemeier, gerente global de Novos Negócios Conectados da Ford, fala sobre os impactos da conectividade na construção das relações e dos negócios e como a Ford está utilizando a tecnologia e a inteligência artificial para aprimorar a experiência do cliente.

“Patrocinar o HSM+ é uma oportunidade de nos conectarmos com um público selecionado de líderes e tomadores de decisão e marcar presença em um ecossistema de inovação. Aproveitamos para falar sobre conectividade e a sua relação com o aprimoramento da jornada do consumidor, tema que é essencial para a mobilidade do presente e do futuro, além de exibir alguns destaques do nosso portfólio como exemplo de tecnologia”, afirma Pamela Paiffer, diretora de Comunicação da Ford América do Sul.

A Ford exibe no evento alguns de seus veículos mais icônicos, como o Mustang GT Performance, o elétrico Mustang Mach-E e as picapes F-150 e Ranger Raptor. A expectativa é receber um público de 4 mil pessoas por dia. No Intelligence Tour, com sete palcos, são abordados temas com foco em saúde, finanças, transformação e educação.