Forças de segurança de SP aperfeiçoam técnicas em combate ao crime organizado

Nesta segunda-feira (30), a Polícia Militar Rodoviária participa de um evento de integração com outras forças de segurança do estado para aperfeiçoar e compartilhar técnicas de combate ao crime organizado. O foco é discutir a fiscalização e os mecanismos para impedir o transporte de drogas nas rodovias paulistas. O evento é realizado em Sorocaba, no interior paulista.

“É uma troca de informações entre as polícias, o que faz com que as equipes se aperfeiçoem no combate ao crime organizado”, explica o coronel Flavio Fabri, um dos palestrantes convidados.

O evento também celebra os 37 anos do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), que atua como Força Tática nas rodovias estaduais, empregando equipamentos, armamentos, técnicas e táticas específicas para as atividades de polícia ostensiva.

Um dos focos do patrulhamento ostensivo é desmantelar os “tentáculos” do tráfico, que utiliza rotas clandestinas e rodovias do estado para o transporte de drogas, armas de fogo e mercadorias ilícitas. Além da distribuição no mercado nacional, o crime organizado usa a malha rodoviária para fazer conexões com o Porto de Santos, no litoral, e aeroportos internacionais.

Segundo o coronel Fabri, “para aprimorar os trabalhos de inteligência, é importante compreender a logística usada pelos criminosos para o transporte de produtos ilícitos e como atuam dentro do crime organizado”. Ele reforça a necessidade de as forças de segurança estarem sempre um passo à frente. “Ao entender essa logística, os agentes passam a mapear rotas e interceptar carregamentos, resultando em apreensões dando um golpe financeiro às quadrilhas, asfixiando o crime organizado.”

O evento também prevê uma série de encontros para que os agentes aperfeiçoem as técnicas de busca e fiscalização, como identificar locais e compartimentos em veículos que as quadrilhas usam para esconder drogas. O trabalho minucioso permite que os policiais notem pequenas modificações que indicam a presença de “esconderijos” que são usados pelo o tráfico.