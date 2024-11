Forças Armadas mobilizaram mais de 22 mil militares para segurança do G20

O comandante da Operação Corcovado, General Lúcio Alves de Souza, expressou seu reconhecimento ao suporte prestado pela Polícia Militar durante um incidente em que tropas do Exército foram atacadas na Cidade de Deus. Este evento ocorreu no âmbito da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) implementada para o G20, envolvendo mais de 22 mil militares e com vigência até esta quinta-feira (21).

Em suas declarações, o general enfatizou a relevância da colaboração entre as forças armadas e a Polícia Militar, especialmente após o ataque ocorrido no domingo (17), quando agentes policiais intervieram prontamente em auxílio aos soldados do Exército na Zona Oeste do Rio de Janeiro. “A integração é crucial em situações como esta. Um disparo não distingue uniformes; qualquer um pode ser atingido. Nesses momentos, é essencial contar com reforço”, afirmou Souza.

Ao abordar o posicionamento das tropas em áreas próximas a comunidades, o general descartou a possibilidade de reavaliação estratégica. Ele argumentou que, devido à presença de mais de 1.700 comunidades no Rio de Janeiro, a mobilização das forças não pode ser condicionada à proximidade dessas áreas. “Se evitássemos locais próximos a comunidades, talvez não houvesse operação no Rio”, ponderou ele.

Conforme o General Souza, a Operação Corcovado atingiu seus objetivos, consolidando-se como uma ação bem-sucedida sob o decreto da GLO que se encerra nesta quinta-feira (21).