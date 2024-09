Força Tática prende integrante do PCC procurado pela Justiça

Na madrugada de ontem (03), policiais da Força Tática do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizaram uma abordagem a um indivíduo suspeito que se encontrava dentro de um veículo estacionado na Rua Porfírio de Gaza. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou se esconder deitando o banco do carro, mas a tentativa foi infrutífera.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, após uma a pesquisa da documentação, foi constatado que o homem estava com um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de armas e tráfico de drogas, com emissão pelo estado do Mato Grosso do Sul.

O suspeito, identificado como membro da facção criminosa PCC e conhecido pelo apelido de “Escobar”, recebeu voz de prisão. A ocorrência foi encaminhada ao 101º Distrito Policial, onde o delegado de plantão foi informado dos fatos. O detido está agora à disposição da justiça.