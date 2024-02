Força Tática prende homem acusado de roubar pedestres na zona norte da capital

Um homem, de 21 anos, foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (19), acusado de roubar pedestres no bairro do Limão, na zona norte da capital. Durante a detenção, realizada por policiais da Força Tática, o suspeito estava com uma arma de fogo calibre .38, cinco munições, além de cinco celulares, cartões de banco e documentos roubados.

Os policiais militares do 9° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPMM) realizavam patrulha, por volta da meia-noite, quando avistaram dois homens em uma motocicleta preta, carregando uma mochila de delivery.

A equipe, que tinha recebido informações momentos antes sobre uma dupla com características semelhantes que estava roubando na região, pediu que os suspeitos parassem, mas eles iniciaram fuga

Após breve acompanhamento, o garupa foi detido. Com ele, foi encontrada uma arma de fogo, calibre .38, com cinco munições, sendo quatro intactas e uma picotada, além de cinco celulares, cartões de banco e documentos roubados.

O homem foi conduzido ao 72° Distrito Policial, onde três vítimas compareceram e o reconheceram.

O caso foi registrado como roubo, colisão e localização/apreensão de objeto no 72º DP (Vila Penteado). O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.