Força Tática de Itanhaém prende terceiro suspeito de envolvimento na morte de PM e filha em SP

Policiais militares da Força Tática de Itanhaém prenderam, na tarde deste domingo (3), o terceiro suspeito, de 47 anos, de envolvimento na morte do policial militar Anderson de Oliveira Valentim, de 46 anos, e sua filha, Alycia Perroni Valentim, de 19.

Após trabalho de inteligência das equipes do 2º BAEP, os agentes levantaram informações quanto a localização do suspeito. Informaram as equipes do 29º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que o abordaram dentro de uma van particular de transporte de passageiros.

Durante a prisão, o homem ofereceu resistência e precisou ser contigo. Ele foi preso e encaminhado a UPA Itanhaém, posteriormente ao Distrito Policial.

A prisão está sendo apresentada no DP de Itanhaém.

O crime

O crime ocorreu no sábado (24/2), na zona norte de São Paulo, e menos de 24h depois a polícia já tinha a identificação dos três envolvidos. Na tarde da última terça-feira (27/2), o primeiro suspeito, de 30 anos, foi encontrado em uma via pública, aparentemente embriagado.

Na noite da última quarta-feira (28), um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por envolvimento no crime. O menor foi encontrado em Guarulhos, após denúncia anônima. Ele confessou que estava envolvido no crime. Ainda relatou que todos os três suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada em efetuar roubos a bolivianos.