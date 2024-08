Força-tarefa fiscaliza efetividade de medidas protetivas contra agressores de mulheres

As Polícias Civil e Militar iniciaram, nesta quarta-feira (7), uma força-tarefa para fiscalizar as medidas protetivas expedidas pela Justiça contra agressores de mulheres. Até o momento, as equipes foram em 27 endereços de vítimas e cumprem três mandados de prisão preventiva em Marília, no interior de São Paulo.

Os policiais estão passando nos endereços relacionados para conversar com as mulheres e fiscalizar a efetividade da medida protetiva. Em um dos imóveis, os agentes prenderam um homem em flagrante por descumprimento de medida judicial.

“Uma mulher chegou a pedir foto com a gente, disse que se sentiu muito protegida com essa preocupação da polícia em verificar a situação”, revelou a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Marília, Darlene Costa.

Conforme a delegada, essa força-tarefa faz com que as vítimas sintam-se mais seguras e mostra que a polícia está do lado delas. “Nesta quarta-feira, a Lei Maria da Penha completa 18 anos. Desde então, foram muitas ações a favor da mulher e vamos continuar seguindo com esse trabalho intenso e evoluindo a cada procedimento feito para combater o ciclo de violência”, concluiu.

Foram empenhados na ação pelo menos 12 agentes da Polícia Civil. Além disso, equipes da Força Tática e da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) também prestam apoio na operação, bem como o helicóptero Águia da Polícia Militar.