Força política: Marcelo Lima se reúne com mais de 20 vereadores em São Bernardo

Marcelo Lima (Podemos), candidato à prefeitura de São Bernardo do Campo, reuniu-se nesta quarta-feira (16) com mais de 20 vereadores — 17 em exercício, dois suplentes e quatro recém-eleitos — no Jardim Chácara Inglesa. Acompanhado pelo prefeito Orlando Morando, Lima consolidou o apoio da maior bancada da cidade para o segundo turno das eleições municipais.

Estiveram presentes: Almir do Gás, Joilson Santos, Minami, Reginaldo Burguês, Gordo da Adega, Dr. Manuel, Bispo João Batista, Maurício Cardozo, Jorge Araújo, Edmar Aragão, Maurício Cardozo, Jorge Araújo, Sandra do Leite, Ivan Silva, Watanabe, Fran Silva, Palhinha, Danilo Lima, Aurélio Bacellar, Netinho Rodrigues, Henrique Kabeça, Geraldo Gomes, Ary de Oliveira, Leo RR e Toninho Tavares.

“Foi um encontro importante com a maior bancada de vereadores eleitos de São Bernardo do Campo, que agora nos apoia no segundo turno. Dos 28 vereadores na Câmara, 17 estão apoiando a candidatura que representa experiência, trabalho e resultado, com o apoio do prefeito Orlando Morando. Vamos para cima, por uma São Bernardo cada vez melhor”, afirmou Marcelo Lima.

No início da tarde, o candidato participou de uma caminhada na Avenida Prestes Maia, no centro da cidade, ao lado do prefeito Orlando Morando e da ex-candidata à prefeita Flávia Morando (União Brasil). Eles conversaram com pedestres, comerciantes e jovens, apresentando as propostas do plano de governo de Marcelo Lima.

Em conversa com a juventude, o candidato destacou o programa “Conecta SBC”, que prevê intercâmbio gratuito para estudantes, jovens e professores. O objetivo é impulsionar a cidade na educação, na formação de mão de obra qualificada e no desenvolvimento econômico.

“Vamos implementar o ‘Conecta SBC’, que vai oferecer bolsas de estudo com intercâmbio internacional para que os jovens possam aprender tecnologia e voltar para São Bernardo com mais oportunidades e empregos com melhores salários. Esse é um projeto importante que será iniciado no próximo ano”, afirmou o candidato.

Segundo Marcelo Lima, serão firmados convênios com universidades internacionais de excelência, e a seleção dos participantes será feita por meio de concurso. “O ‘Conecta SBC’ vai conectar São Bernardo com o mundo“, completou.