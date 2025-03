Força para Crescer inaugura biblioteca comunitária no Morro Santa Marta

O Força para Crescer: Pontos de Leitura inaugura, no dia 19 de março (quarta-feira), às 15h, uma biblioteca comunitária no Morro Santa Marta, em Botafogo (RJ). O espaço busca fortalecer o acesso à leitura, cultura e educação, promovendo novas oportunidades de aprendizado e fortalecendo os vínculos comunitários.

O evento de entrega, que acontecerá na Rua Mestre Diniz, 3, contará com uma apresentação teatral do “Circo Literário”.

Expansão do projeto no Rio de Janeiro

A biblioteca do Santa Marta se une a outras já entregues em Angra dos Reis, Guapimirim, São Gonçalo, Niterói, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Magé e Maricá. Os espaços oferecem atividades como saraus, contação de histórias e oficinas, incentivando o hábito da leitura.

Antes disso, no dia 18 de março, o projeto também inaugura um novo espaço no município de Maricá, na Escola Municipal Romilda dos Santos, às 14h. O evento terá uma apresentação do espetáculo teatral “Carroça dos Sonhos”.

Impacto e apoio

Desde sua criação, o Força para Crescer já beneficiou mais de 12 mil pessoas, realizou 75 apresentações teatrais, 251 sessões de contação de histórias, 10 cursos de formação para contadores de histórias e 40 saídas culturais para eventos literários.

O projeto é realizado pelo Ministério da Cultura, Enel, Itaú e Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com patrocínio do Grupo CCR, através do Instituto CCR. A iniciativa é conduzida pela DEDA Soluções Criativas, Quitanda Soluções Criativas e Instituto BR Arte, com produção da Cinco Elementos Produções e consultoria da Marco Zero.