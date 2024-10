Força Nacional do SUS acolhe brasileiros repatriados

A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) realiza neste domingo (6) o acolhimento dos brasileiros que serão repatriados do Líbano, país alvo de ataques israelenses com o agravamento dos conflitos no Oriente Médio.

A ação de saúde ocorre em parceria com o Departamento de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas – (DESMAD). A chegada do primeiro voo em Guarulhos (SP) ocorreu às 10h30 deste domingo.

Para que haja uma triagem e acolhimento, foi montada uma equipe de 15 pessoas entre médicos enfermeiros, assistente social e psicólogos. Foi elaborado um briefing de costumes e comportamento para orientar os profissionais.

O coordenador da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stabeli, explica que a operação foi elaborada de foram que os costumes e cultura sejam respeitados.

“A Força tem cumprido seu papel de levar saúde para todos os brasileiros sejam eles em condições de desassistência ou em condições de vulnerabilidade como no conflito armado no Oriente Médio. A Força tem feito um papel de preservar a cultura e fazer atendimento humanizado daqueles brasileiros que serão repatriados a partir de domingo”, salienta.

A previsão é que a Força faça o acolhimento de brasileiros pelos próximos três meses período que o Brasil repatriará cidadãos.

A Operação

O objetivo do governo brasileiro é repatriar cerca de 500 pessoas por semana, com prioridade de embarque para idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidades médicas.

Ao todo, cerca de 21 mil brasileiros residem no Líbano. Na terça-feira (1°), o governo brasileiro informou que pelo menos 3 mil procuraram a Embaixada em Beirute com pedido de repatriação.

A Operação Raízes de Cedro, que vai repatriar brasileiros que estão no Líbano, foi adiada. Inicialmente, a volta de 228 cidadãos e 3 animais domésticos começaria nesta sexta-feira (4), mas por falta de segurança para transportar essas pessoas até o aeroporto, o início da operação foi remarcado.