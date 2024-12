Força Aérea Brasileira adquire segunda unidade de equipamento de combate a incêndios para equipar a frota de KC-390

A Embraer (NYSE: ERJ/B3: EMBR3) assinou um contrato com a Força Aérea Brasileira (FAB) para venda de uma nova unidade do Sistema Modular Aerotransportável de Combate a Incêndios (MAFFS II). Essa será a segunda unidade operada pela FAB, que poderá instalar esse equipamento rapidamente em qualquer aeronave multimissão KC-390 da sua frota. Com o MAFFS II, o KC-390 oferece uma capacidade de lançamento de cerca de 12 mil litros de água em sete segundos, a cada voo.

“O Sistema MAFFS II demonstrou alta capacidade de resposta em situações emergenciais ocorridas nas diversas regiões do Brasil. O KC-390 equipado com o sistema já lançou este ano mais de um milhão de litros de água no total. Nossa decisão em ampliar a capacidade se dá pela grande eficiência do MAFFS II, demonstrada em mais de 100 voos, e à demanda que temos por ferramentas dessa natureza”, aponta o Tenente-Brigadeiro-do-Ar Marcelo Kanitz Damasceno, Comandante da Aeronáutica.

“O KC-390 tem provado a sua versatilidade em missões fundamentais para o País, como o combate aos incêndios no Pantanal, na Amazônia e em São Paulo durante o ano de 2024. Com a aquisição desta nova unidade do MAFFS II, a FAB irá dobrar a sua capacidade de atuação nessas operações. Estamos muito satisfeitos com o avanço da plataforma multimissão fabricada pela Embraer no atendimento às necessidades do País”, afirma Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Desde sua entrada em serviço na Força Aérea Brasileira, em 2019, na Força Aérea Portuguesa, em 2023, e na Força Aérea da Hungria, em 2024, a aeronave tem demonstrado disponibilidade operacional de 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando produtividade excepcional na categoria. Além de Brasil, Portugal e Hungria, o C-390 foi adquirido por Holanda, Áustria, República Tcheca e Coreia do Sul. Recentemente, a Suécia também confirmou a seleção do C-390 Millennium, e a Eslováquia informou que o C-390 foi indicado como a melhor opção para renovação da sua frota de aeronaves de transporte.

