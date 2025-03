Foragido da Justiça Espanhola é capturado em Florianópolis pela Polícia Federal

Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Federal (PF) efetuou a prisão de um cidadão espanhol que estava foragido desde 2019 e era alvo da Interpol. A captura ocorreu em uma residência de alto padrão localizada em Florianópolis, Santa Catarina.

A operação, denominada Parche, tem como foco a investigação de um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico internacional de drogas. Além da detenção do suspeito, os agentes também cumpriram dois mandados de busca e apreensão durante a ação.

O indivíduo enfrentava pelo menos três ordens de prisão na Espanha, devido a crimes como falsificação de documentos, tráfico internacional de entorpecentes, organização criminosa e delitos violentos.

Investigações indicam que o espanhol acumulou um “significativo patrimônio” em Santa Catarina, incluindo imóveis luxuosos e veículos, além de uma lancha, tudo sem uma justificativa financeira adequada.

A operação foi desencadeada após a polícia espanhola compartilhar informações com as autoridades brasileiras sobre a localização do foragido, que residia na mansão por vários anos. A PF confirmou sua presença na cidade e identificou fortes indícios de atividades relacionadas à lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico.

Em decorrência da colaboração internacional com a Interpol, as autoridades espanholas inseriram o nome do suspeito na Difusão Vermelha. Com isso, a PF solicitou um mandado de prisão preventiva para viabilizar a extradição do homem, que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O detido permanecerá em um presídio em Santa Catarina à disposição do STF e também enfrentará acusações relacionadas à lavagem de dinheiro no Brasil.