Foragido da Justiça e suspeito de integrar quadrilha de roubo a banco é preso em São Paulo

A Polícia Militar capturou nesta segunda-feira (5) um homem, de 38 anos, procurado por roubo e suspeito de integrar um bando especializado em roubos de agências bancárias. O foragido foi encontrado com documentos falsos após tentar fugir da abordagem, que aconteceu no bairro Cidade Dutra, zona sul de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito era procurado por envolvimento na tentativa de roubo a uma transportadora de valores. Ele é acusado de atuar em ações no interior paulista e em outros estados brasileiros.

O criminoso tentou fugir da abordagem policial. Ele estava em um carro, dirigindo na contramão em alta velocidade. Momentos depois, os agentes conseguiram localizar e o prender o na Rua Miguel Pereira dos Santos.

Durante a abordagem, ele apresentou documentos falsos à equipe. No carro, um simulacro de arma de fogo e um bloqueador de sinal foram apreendidos. O veículo tinha queixa de roubo e estava com as placas trocadas.

O caso foi registrado como falsificação de documento público, captura de procurado, adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e localização/apreensão no 101° Distrito Policial (Jardim Imbuias).