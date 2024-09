Foragido da Justiça é preso com 120 kg de drogas no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um foragido da Justiça que transportava 160 tijolos de maconha na quarta-feira (4), em Pirapozinho, no interior de São Paulo.

O veículo trafegava com os faróis apagados quando foi abordado na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

Os militares do 2° Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRv) encontraram as drogas escondidas embaixo dos bancos, no porta-malas e dentro de duas latas de tinta. Além do entorpecente, foram apreendidos dois celulares e R$ 1,8 mil em espécie.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito saiu com o entorpecente de Maringá, Paraná, e seguia até Penápolis, no interior paulista. As pesquisas no sistema criminal indicaram que o suspeito constava como foragido pelo crime de associação ao tráfico de drogas.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Pirapozinho, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e captura de procurado.