Foragido da justiça de Minas Gerais pelo crime de homicídio é preso pela PM de Diadema

No noite de ontem (25), equipe de policiais militares da Força Tática do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizou a prisão de um criminoso pelo bairro Jd Canhema em Diadema, procurado pela justiça do Estado de Minas Gerais pelo crime de Homicídio.

Ocorrência apresentada no 3º Distrito Policial de Diadema onde o Delegado presente ao plantão registrou o Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado.