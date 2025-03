Fora do BBB 25, Thamiris volta atrás em fala sobre Vitória: ‘Nunca torci para ela ir ao Paredão’

Na manhã desta quarta-feira, 12, Thamiris, a oitava eliminada do Big Brother Brasil 25, participou do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Durante a entrevista, a nutricionista revisitou a complexa amizade que manteve com a atriz Vitória Strada enquanto esteve confinada no reality show.

Um dos pontos centrais da conversa foi a avaliação de Thamiris sobre suas interações com Gracyanne Barbosa. A eliminada revelou que sua comunicação pode ter causado mal-entendidos durante o jogo, especialmente em relação à amizade que mantinha com Vitória. “Nunca torci para ela ir ao Paredão”, afirmou Thamiris, esclarecendo que não tinha intenções de prejudicar sua colega.

Enquanto assistia a uma gravação de um momento específico em que conversava com Gracyanne sobre a dinâmica do jogo, Thamiris comentou sobre a possibilidade de Vitória e seu parceiro Matteus serem indicados ao Paredão. Sua reação na ocasião foi interpretada negativamente pelo público, que já havia começado a criticar Thamiris e sua irmã Camilla, acusando-as de falsidade em suas relações dentro da casa.

“Nesse momento, eu não estava desejando que a Vitória fosse ao Paredão… Só me embananei no que eu estava pensando, no que eu estava falando”, explicou Thamiris. Ela reforçou que seu afeto por Vitória era genuíno e que andar com ela na casa demonstrava isso.

Em um desabafo mais emocional, Thamiris também abordou como se sentiu após ser votada por Vitória no último Paredão. “Quando alguém que você gosta muito vota em você também é muito dolorido, independente do que acontece, sabe? Porque é desejar que você saia, é querer que o seu sonho se encerre. E isso dói, dói muito”, confessou a nutricionista, expressando sua frustração e tristeza pela situação.

A conversa trouxe à tona questões sobre lealdade e rivalidade no contexto do jogo, refletindo as complexidades das relações humanas em um ambiente competitivo como o do Big Brother Brasil.