Fonte das Crianças em São Vicente amplia horários para diversão nas férias de janeiro

A Fonte das Crianças, situada na Praça Tom Jobim, em São Vicente, São Paulo, ampliará seu funcionamento a partir desta sexta-feira, dia 3 de janeiro. A iniciativa visa oferecer uma alternativa de entretenimento para as crianças durante o período das férias escolares.

Durante o mês de janeiro, a fonte interativa estará disponível em mais dias e horários, permitindo que as famílias aproveitem ao máximo a atração nos dias quentes do verão. A Prefeitura Municipal informa que o equipamento funcionará nas segundas, quartas, sextas-feiras, sábados e domingos, com horários das 10h às 12h, das 14h às 16h e das 18h às 20h.

Além disso, a Guarda Civil Municipal (GCM) estará presente no local para assegurar a segurança dos visitantes e garantir um ambiente tranquilo para as famílias.

A Fonte das Crianças foi inaugurada em junho de 2024 e é considerada a maior fonte interativa da região da Baixada Santista. Com esta expansão no horário de funcionamento, a prefeitura busca não apenas entreter as crianças, mas também promover um espaço de lazer e convivência familiar durante a temporada de férias.