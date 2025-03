Fontaines D.C. cancela show no Lollapalooza Brasil 2025

A banda irlandesa de indie e pós punk Fontaines D.C. cancelou os shows que faria no Brasil nos dias 26 e 28 de março, na Áudio e no Lollapalooza Brasil, respectivamente, na capital paulista.

O vocalista do grupo, Grian Chatten, afirmou, no Instagram, que uma hérnia de disco impede as apresentações no Brasil e no México. Neste último, o grupo tocaria nesta terça-feira (18). Também foram cancelados os shows no Chile, Argentina e Colômbia.

Chatten disse estar devastado com o cancelamento.

“Há anos estou empolgado para tocar nesses países lindos e é muito doloroso estar na Cidade do México sem poder subir no palco”, disse. “Hoje me informaram que preciso de atenção médica urgente. Somos muito gratos por todo o apoio de vocês”.

A apresentação da banda no Lollapalooza seria no palco Mike´s Ice, no dia 28. Antes, no dia 27, o Fontaines D.C. tocaria na Áudio, em um dos shows paralelos ao festival, marcado para os dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos.

A organização do Lollapalooza compartilhou o comunicado do grupo nas redes sociais.