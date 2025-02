Fonoaudióloga alerta sobre cuidados com a voz durante o Carnaval

O Carnaval chegou, e com ele, a necessidade de cuidados adequados com a voz. A Dra. Silvia Campanha, fonoaudióloga e mentora em comunicação, que está à frente da Servoz Clínica, compartilha dicas essenciais para foliões, cantores e vendedores ambulantes garantirem que a folia não acabe em silêncio.

“O Carnaval é famoso por sua energia efervescente e diversão. Entretanto, é crucial lembrar que a empolgação exagerada pode ser um vilão para a saúde vocal”, informou a Dra. Andrade. “Gritar e cantar incessantemente em meio ao forte barulho ambiente tende a forçar as pregas vocais, mais conhecida como as cordas vocais, levando a danos”, disse.

Entre as recomendações de Dra. Andrade, a hidratação ocupa posição central. “Manter a ingestão regular de água é chave, especialmente em ambientes lotados e quentes, prevenindo rouquidão e perda de voz. É importante evitar bebidas alcoólicas e com cafeína em excesso”, explicou. Ela sugere também prestar atenção na intensidade vocal, ou seja, tentar evitar gritar competindo com o barulho externo e ao chegar em casa, após a folia, descansar a voz para repousar as pregas vocais.

Para os cantores que atuam durante o Carnaval, Dra. Andrade enfatiza a importância de exercícios de aquecimento vocal antes de subir ao palco e a escolha cuidadosa de microfones de qualidade para minimizar o desgaste vocal, além de ter um bom retorno e proteção auditiva. “O equipamento adequado ajuda a preservar a voz nas longas horas das apresentações carnavalescas”, destacou.

Os vendedores ambulantes, frequentemente expostos ao desgaste vocal devido à necessidade de se fazerem ouvir em meio às multidões, recebem o conselho de usar amplificadores de voz. “Essa abordagem não só protege as pregas vocais, como também potencializa a clareza e o alcance do chamamento ao público”, sugeriu Dra. Andrade. Ela reitera a significância do descanso vocal e da hidratação contínua.

Dra. Andrade também fala sobre a revisão periódica dos sintomas de alerta. “Rouquidão persistente, dor de garganta e dificuldades na fala podem ser indicadores de complicações sérias e devem ser avaliados profissionalmente,” alertou. “A saúde vocal não deve ser negligenciada durante a folia,” concluiu.