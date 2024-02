Folia no MIS: Carnaval inspira edição de fevereiro da Maratona Infantil 

Bloquinho para toda a família

Na área externa do Museu, o Beibe Elétriko – o Carnaval dos Bebês, com Lili Flor & Paulo Pixu, vai arrastar os pequenos e grandes foliões para desfilar, dançar, pular e se divertir

O Carnaval não acabou! A edição de fevereiro da Maratona Infantil do MIS traz uma programação recheada de brincadeiras inspiradas na festa mais popular do país. Dentre os destaques, estão as mais diversas oficinas temáticas, como: máscaras, sombrinhas de frevo, porta-retrato, tambor, pinturas e acessórios carnavalescos. Outra atividade que não pode faltar no Carnaval é o tradicional bloquinho: na área externa, o Beibe Elétriko – o Carnaval dos Bebês, com Lili Flor & Paulo Pixu, vai arrastar os pequenos e grandes foliões para desfilar, dançar, pular e se divertir, ao som de marchas, sambas e frevos. Outro destaque é o workshop musical Tudo vira Carnaval, com a School of Rock: a partir da contextualização de como o Carnaval e seus ritmos podem incorporar qualquer estilo musical, as crianças trabalharão formas rítmicas, pulsação, dinâmica e outros conhecimentos musicais, com formação de bandinha ao final.

A Maratona Infantil é um programa mensal do MIS (instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo) que ocupa diversos espaços do museu com programação cultural gratuita para crianças e suas famílias. Esta edição acontece no dia 25 de fevereiro, domingo, das 10h às 17h, com entrada gratuita.

Confira, a seguir, a programação completa:

Jogos do Mundo | com Caravana Lúdica

Área externa | 10h às 17h | livre

A Caravana Lúdica apresenta jogos de diferentes épocas e partes do mundo, feitos em madeira reciclável, tecido, tinta e pirógrafo. Crianças, adultos e idosos podem se divertir com jogos africanos, europeus, asiáticos e ameríndios, que colaboram para o desenvolvimento cognitivo e social humano, criando um espaço para a troca de experiências entre diferentes grupos e gerações.

Oficina de Desenho Livre | com Molin

Área externa | 10h às 16h (intervalo das 13h às 14h) | a partir de 3 anos

Cada participante realizará uma atividade utilizando a técnica de desenho.

Oficina de Porta-retrato Carnavalesco | com CANSON

Área externa | 10h às 16h (intervalo das 13h às 14h) | a partir de 3 anos

Criação de um porta-retrato carnavalesco, que também servirá como ímã de geladeira.

Oficina de Máscaras 3D | com Puket *

Foyer Auditório MIS | 10h às 17h (intervalo das 13h às 14h) | 10 vagas | de 3 a 10 anos

Durante a oficina, as crianças serão convidadas a embarcar em uma jornada criativa e colorida, personalizando máscaras 3D de diversos personagens utilizando apliques divertidos.

Oficina de Sombrinha de Frevo | com Fábrica de Oficinas*

Foyer Auditório MIS | 11h, 13h30 e 15h (1h cada) | 20 vagas | a partir de 5 anos

As crianças poderão fazer a sua própria sombrinha de frevo pra brincar muito no Carnaval. Os materiais são papel colorido, fitas, apliques em glitter, cola e muita imaginação.

Beibe Elétriko | com Lili Flor & Paulo Pixu

Área externa | 10h30, 13h e 14h30 (30 minutos cada) | livre

Quem não dança segura a criança? Quem disse? No bloco Beibe Elétriko, os pequenos e grandes foliões poderão desfilar, dançar, pular e se divertir, ao som de marchas, sambas e frevos. Nessa festança, todo mundo balança sua criança, e é daqui pra lá e de lá pra cá!

Oficina Pronto para a Folia | com Educativo MIS*

Área externa | 11h e 14h (1h cada) | 10 vagas | a partir de 4 anos

O Núcleo Educativo te convida a usar a imaginação para produzir seu próprio acessório de Carnaval, colares e tiaras, utilizando materiais diversos, como lã, E.V.A. e lantejoulas.

Pintura Artística | com Os Topetes

Área externa | 10h às 17h | sujeito a lotação

Os Topetes trazem ainda mais alegria para a folia! Com muitas tintas coloridas, glitter e diversas técnicas, os pequenos convidados e até mesmo os adultos poderão realizar pinturas artísticas faciais com temas carnavalescos e também temas diversos.

Oficina Carnavalesco | com ABRA, Academia Brasileira de Arte*

Área externa | 11h, 12h, 13h e 15h (40 minutos cada) | 5 vagas | a partir de 6 anos

Montagem de máscaras em E.V.A., onde a curiosidade levará à criação, a partir do uso de enfeites de customização, como lantejoula, glitter, recortes e pedras.

Oficina SuperCarnaval | com ABRA, Academia Brasileira de Arte*

Área externa | 11h, 12h, 13h e 15h (40 minutos cada) | 5 vagas | a partir de 6 anos

A partir das curiosidades, os alunos escolhem o estilo de enfeites para a customização de capas, podendo criar figuras e escrever frases com giz pastel.

Oficina de Tamborzinho | com Matiz Filmes*

Foyer Auditório MIS | 10h30, 12h e 15h (1h cada) | 15 vagas | a partir de 7 anos

Nesta oficina, os participantes constroem um tambor com materiais simples (papel, lata, cola e bexiga). Eles também descobrem as origens do instrumento a partir de fotos e vídeos.

Tudo Vira Carnaval | com School Of Rock*

Auditório LABMIS | 10h, 11h, 13h, 14h e 15h (45 minutos cada) | 10 vagas | de 5 a 12 anos

A partir da contextualização de como o Carnaval e seus ritmos podem incorporar qualquer estilo musical, as crianças trabalharão formas rítmicas, pulsação, dinâmica e outros conhecimentos musicais, com formação de bandinha ao final.

Canções para Pequenos Ouvidos | com Orquestra Modesta*

Auditório MIS | 16h às 17h | 172 vagas | livre

Um maestro, quatro palhaços e arranjos modestos trazem muita animação por meio da música feita e tocada por palhaços, em diversos ritmos e letras que conduzem o público a uma viagem musical e a memórias afetivas da infância. Com as músicas “Passa o tempo”, “Dó Ré Mi Fá Sol Si Lá”, “A fazendinha” e “Marchinha da Orquestra Modesta”, entre outras.

Atividades variadas | Competition

Área externa | horários diversos | livre

Diversão com a equipe Competition para animar e sacudir no Carnaval!

*Atividades com necessidade de retirada de senha, com 1h de antecedência, na recepção do MIS

Solidariedade

Além das brincadeiras, a Maratona Infantil irá receber doações de brinquedos e livros durante toda a programação (10h às 17h), para posterior distribuição a entidades carentes. Outra ação solidária presente no evento será o “Meias do Bem”, da Puket – que irá recolher meias usadas do público, para serem recicladas e transformadas em cobertores voltados a pessoas necessitadas.

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O MIS tem patrocínio institucional das empresas Livelo, B3, John Deere, NTT Data, TozziniFreire Advogados e Grupo Comolatti e apoio institucional das empresas Vivo, Grupo Travelex Confidence, PWC, Colégio Albert Sabin, Unipar e Lenovo. O apoio operacional é da Telium, Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima e Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças.