Folia da Adoção: 19 animais encontram novos lares em evento especial em SP

O Centro Municipal de Adoção de Animais em São Paulo abriga atualmente aproximadamente 219 cães e 100 gatos, incluindo filhotes e adultos, de diversas raças, cores e pelagens, além de animais com necessidades especiais que aguardam por uma nova família.

No último sábado (22), o evento “Folia da Adoção“, promovido pela Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), resultou na adoção de 19 animais. Dentre eles, 17 gatos e dois cães encontraram novos lares, alinhando-se ao tema do evento, “Me dá uma família aí”, inspirado em uma famosa marchinha carnavalesca.

A primeira-dama de São Paulo, Regina Nunes, marcou presença no evento e ressaltou a importância de iniciativas como essa para promover adoções responsáveis e conscientes.

Para aqueles que não puderam comparecer ao evento, o Centro Municipal de Adoção continua aberto para visitas. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 15h.

A equipe da Cosap informou que todos os animais disponíveis para adoção são castrados, vacinados, vermifugados e identificados por microchip. Além disso, cada animal possui um Registro Geral do Animal (RGA). Após as adoções realizadas no último sábado, o centro ainda conta com cerca de 219 cães e 100 gatos à espera de um lar.

“Muitos dos nossos animais estão há anos esperando por uma família. Eventos como este incentivam a visita ao Centro Municipal e ampliam as chances de adoção. É sempre uma grande celebração”, declarou Analy Xavier, coordenadora da Cosap.

O evento pré-Carnaval também contou com um desfile de fantasias para cães e visitas guiadas pelo Centro Municipal de Adoção.

Além dos cães e gatos, a Cosap abriga outros animais, como o porco Luizinho, que se tornou um sucesso entre as crianças que frequentam a unidade, e a égua Carlota, conhecida por sua docilidade e carinho com os visitantes.

Para aqueles que desejam adotar um novo companheiro, é necessário apresentar documentos do futuro tutor (RG e CPF) e um comprovante de residência recente. Os adotantes também devem levar uma coleira e guia para cães ou uma caixa de transporte para gatos, além de pagar uma taxa pública no valor de R$ 34,20.

A Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico – Cosap está localizada na rua Santa Eulália, 86 – Santana.