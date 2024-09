“Foi um avanço tecnológico, com melhorias em telemedicina e inteligência artificial”

Com 8 anos de história e sediada em São Carlos, no interior paulista, a Phelcom Technologies surgiu com investimentos vindos de economias dos próprios fundadores, três jovens pesquisadores – um físico, um engenheiro eletrônico e um engenheiro de computação.

Sem conseguir caminhar somente com as próprias pernas, a medtech brasileira teve no início apoio essencial da Fapesp e de investidores para criar e desenvolver o primeiro protótipo do retinógrafo Eyer, mas ainda faltavam mais desenvolvimento e alcance de mercado.

Com a primeira captação de crédito da Desenvolve SP, por meio da linha Finep Inovacred, a empresa contratou engenheiros, comprou matéria-prima e começou a produzir o retinógrafo na fábrica que estava sendo montada. Enfim, o primeiro lote foi finalizado.

“Percebemos que precisávamos de um plano de financiamento, dar um passo para construir toda a estrutura da empresa. Tiramos o projeto da bancada e o colocamos no balcão de venda. Isso gerou os primeiros faturamentos com um produto de tecnologia. No início éramos 14 ou 15 funcionários, hoje somos 53”, afirmou Flávio Pascoal Vieira, um dos fundadores da empresa.

A Phelcom já participou de mais de 100 ações sociais e foi eleita pela Forbes como uma das 10 empresas mais inovadoras do Brasil. Após o segundo recurso da Desenvolve captado pelos sócios, foi possível um avanço tecnológico, com a criação de novas ferramentas para os oftalmologistas, surgindo então o Eyer 2.

“Usamos o segundo recurso da agência para mais pesquisas e desenvolvimento muito focados na criação de outras funcionalidades, com melhorias no sistema de telemedicina e de inteligência artificial, para que gente atendesse não só o fundo do olho, mas também a frente do olho”, acrescentou o sócio fundador da empresa.

Segundo Flávio, além do equipamento (hardware) a Phelcom tem um sistema em nuvem que habilita a telemedicina, permitindo o atendimento com assistência remota do médico oftalmologista, o que reduz muito os custos. Ele recomenda ao empreendedor que procura a agência de fomento e dá algumas dicas.

“Sim, inclusive existem linhas diferentes que podem ser mais adequadas à realidade de cada empresa. A dica é trabalhar com um planejamento físico financeiro muito detalhado e confiável, isso vai dar segurança e justificativa para a tomada de crédito. É importante executar o projeto o mais próximo possível do planejado”, finalizou Flávio Pascoal.

INOVAÇÃO

A Desenvolve SP oferece condições atrativas ao empreendedor que tem um projeto para desenvolver um novo produto, um novo serviço ou mesmo uma modalidade de atendimento diferenciada. São várias linhas de crédito, entre elas a Finep Inovacred, que contemplam os investimentos com equipes, materiais, testes, softwares, e o que mais for necessário para que essa inovação chegue competitiva ao mercado. Para mais informações, acesso o link.