Focado em título e superprêmio, Enzo Bedani renova com W2 Racing ProGP na Stock Series

Enzo Bedani e a W2 Racing ProGP seguirão juntos na Stock Series em 2024. A renovação do acordo entre piloto e equipe chefiada por Duda Pamplona e Serafin Jr. foi anunciada nesta quinta-feira (8) e sela a permanência no grid de um competidor muito promissor, que terminou o campeonato de 2023 fazendo história ao se tornar o mais jovem vencedor da categoria de acesso, com apenas 15 anos, e marcando três pódios na etapa final da última temporada, em Interlagos.

A experiência adquirida ao longo do seu ano de estreia na Stock Series e a forma apresentada no último mês de dezembro colocam Bedani como um dos postulantes ao título e ao superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões, que será concedido ao campeão para ascender à Stock Car Pro em 2025.

Enzo Bedani no topo do pódio em Interlagos. O piloto tornou-se o mais jovem a vencer na Stock Series, com 15 anos (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

“Muito feliz por continuar mais um ano junto com a W2 Racing ProGP, uma equipe que me ajudou a entender e fazer uma boa transição para os carros de turismo. Estou muito animado para esta temporada, uma vez que agora tenho mais experiência com o carro da Stock Series e depois de ter finalizado 2023 muito competitivo”, destacou Bedani.

“Então a expectativa é alta, mas ainda sou muito novo, agora tenho 16 anos e com um caminho inteiro para evoluir e chegar preparado para poder disputar a Stock Car Pro Series”, complementou o piloto, que seguirá estampando o numeral #98 em seu carro para 2024.

“O futuro da Stock Car”

Um dos sócios da equipe sediada no Rio de Janeiro, Serafin Jr. destacou a juventude de Bedani e entende que o crescimento apresentado pelo adolescente durante o ano passado demonstra que seu piloto tem chances de disputar a taça de campeão nesta temporada.

Paulista fechou em alto nível seu primeiro campeonato na Stock Series (Imagem: Duda Bairros/Stock Car)

“É motivo de grande felicidade para nós anunciarmos o Enzo em mais um ano na nossa equipe. Ele é um piloto muito jovem, que estreou conosco no ano passado e mostrou grande evolução durante a temporada, a ponto de terminar o ano com uma vitória e ser o competidor mais jovem a vencer na história da Stock Series, além de ter sido o maior pontuador daquele fim de semana. Tudo isso nos dá esperança de que ele venha para brigar por vitórias e, quem sabe, lutar pelo título em 2024”, afirmou.

Piloto com vitória na Stock Car e parceiro na gestão da W2 Racing ProGP, Duda Pamplona corroborou as palavras de Serafin Jr. e demonstrou grande confiança no que Enzo Bedani poderá apresentar neste campeonato.

“Estamos bem animados pela renovação com o Enzo. Seguindo nossa missão de formar pilotos para a Stock Car, ele também se enquadra no perfil de um jovem talento, tem somente 16 anos, e agora vai para seu segundo ano na Stock Series com muito mais bagagem, experiência e com resultados importantes conquistados em 2023. Sem dúvidas, Enzo estará forte em 2024 e vai pavimentar seu caminho para ser o futuro da Stock Car Pro”, disse Duda.

Duda Pamplona é um dos líderes da atual campeã por equipes da Stock Series (Imagem: Victor Eleutério/Stock Car)

A temporada 2024 da Stock Series vai começar entre os dias 19 e 21 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Sobre a W2 Racing ProGP e Enzo Bedani

W2 RACING PROGP

Sede: Rio de Janeiro

Chefes: Duda Pamplona e Serafin Jr.



Enzo Bedani

Idade: 16 anos

Nascimento: 30/01/2008

Naturalidade: São Paulo (SP)

Estatísticas na Stock Series

Corridas: 16

Vitória: 1

Pódios: 3

Volta mais rápida: 1

Número: 98

Calendário Stock Series 2024

Etapa / Data / Local

1ª – 21/04 – Interlagos (SP)

2ª – 19/05 – Cascavel (PR)

3ª – 30/06 – Velocitta (SP)

4ª – 28/07 – Goiânia (GO)

5ª – 08/09 – Santa Cruz do Sul (RS) *

6ª – 24/11 – Brasília (DF)

7ª – 15/12 – Interlagos (SP)