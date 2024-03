FMABC treina profissionais de UPAs de Santo André em ressuscitação e análise de risco de crianças

O Centro Universitário FMABC está realizando uma série de treinamentos para equipes de enfermagem que atuam em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Santo André, resultado de uma parceria com a prefeitura do município. A previsão é que até 180 profissionais passem pelas capacitações, que tiveram início no último dia 23 e vão até esta sexta-feira (1 de março). As ações ocorrerão nas unidades Faisa, Vila Luzita e Bangu.

A ideia do treinamento é capacitar os profissionais das unidades para que aumentem suas habilidades de reconhecer e atender pacientes pediátricos, promovendo assim a melhoria da sobrevida de crianças e adolescentes em situações de risco de saúde. Os temas de “Suporte básico e avançado de vida em Pediatria” e “Avaliação de criança grave” foram escolhidos por conta do número maior de incidentes envolvendo crianças nesta época do ano.

Entre as dinâmicas trabalhadas estão a ressuscitação e análise de risco das crianças. Os treinamentos são considerados fundamentais para cumprir as atividades práticas que são requisitadas para profissionais dessa área, bem como garantir que as equipes estejam atualizadas com os protocolos mais indicados de salvamento e tratamento de pacientes.

A especialista Luciana Satiko, que coordena o setor de emergência pediátrica da disciplina de Pediatria do Centro Universitário FMABC, explica que capacitações desse tipo desenvolvem a habilidade dos enfermeiros e reforçam o papel da instituição. “Fomos escolhidos pela Prefeitura de Santo André em 2016 para fornecer esses treinamentos às Unidades de Pronto Atendimento, por conta da qualidade e dedicação dos nossos professores e preceptores”, comenta.

Segundo ela, a experiência de poder ajudar no treinamento dos profissionais tem sido uma experiência recompensadora para ambas as partes envolvidas. “É importante para nós formarmos um polo de divulgação de ações atualizadas para ressuscitação cardiopulmonar em crianças, e assim manter um posicionamento como um grande centro de conhecimento em saúde na região do Grande ABC”, explica.