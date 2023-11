FMABC recebe simulação de incidente com múltiplas vítimas 

O campus do Centro Universitário FMABC recebeu neste domingo (26) uma simulação de incidente com múltiplas vítimas, organizada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Secretaria Municipal de Saúde de Santo André. O evento contou com a participação de diversos serviços públicos de saúde e segurança, com cerca de 200 pessoas envolvidas na ação, incluindo policiais, socorristas, bombeiros e equipes de apoio, além das “vítimas” que foram socorridas.

O simulado acontece periodicamente e foi feito com o objetivo de capacitar e avaliar os profissionais dos respectivos serviços na condução de incidentes de grande porte. Na ação deste ano o cenário proposto foi o de uma explosão ouvida em uma das salas do Centro Universitário, e em sequência uma troca de tiros. Batalhões de operações especiais foram acionados para liberar cerca de 30 vítimas que estavam sob domínio dos atiradores, e equipes de socorro foram chamadas para atender os feridos no local.

O cenário permitiu que as equipes de socorro e atendimento pudessem lidar com vítimas de ferimentos leves, como arranhões e hematomas, até ferimentos graves e potencialmente fatais, como tiros e queimaduras. Depois dos primeiros socorros realizados ainda no local, em áreas demarcadas de acordo com o nível de gravidade, essas vítimas foram encaminhadas a unidades de pronto atendimento da região, onde continuou sendo realizada a simulação. Os envolvidos também tiveram apoio de equipes dedicadas à saúde mental.

Além de disponibilizar o espaço para realização do evento, o Centro Universitário FMABC também contribuiu com a participação de estudantes atuando como “sombras”, pessoas que acompanham a ação avaliando a qualidade do socorro. Segundo Roseli Oselka Saccardo Sarni, pró-reitora de graduação da FMABC, “é uma grande honra para a instituição contribuir com essa capacitação, que permite um desenvolvimento ainda maior dos serviços de urgência e emergência da região”.

A abertura do simulado foi feita pelo secretário municipal de saúde de Santo André, Gilvan Ferreira de Souza Júnior, que destacou a importância de preparar os serviços para situações com múltiplas vítimas. “É fundamental praticar esse tipo de cenário para que caso algo do tipo aconteça todos estejam preparados para lidar com a situação de maneira eficiente, protegendo e cuidando da população”, comenta.

A ação também contou com a presença do SAMU de outros municípios da região, incluindo Diadema, São Caetano e Mauá, que enviaram ambulâncias para participar do resgate das vítimas da simulação. Ao final do evento, que durou cerca de duas horas, Camila Manini, coordenadora do SAMU de Santo André, agradeceu a colaboração de todos os envolvidos e o sucesso do evento. “A integração das equipes é fundamental para atender as vítimas nesse tipo de situação, então agradecemos a todos que participaram”, explica.