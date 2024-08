FMABC realiza Feira de Saúde com testes e atividades gratuitas para a população

O Centro Universitário FMABC, em Santo André, realiza neste sábado (24), das 9h às 17h, sua Feira de Saúde, evento gratuito e aberto ao público que contará com diversas ações de promoção da saúde ao longo do dia, incluindo avaliações médicas, palestras, workshops e orientações para uma vida saudável.

A edição deste ano contará com algumas novidades, como a inclusão de atividades de conscientização e combate contra a diabetes infantil, com testes de glicemia e ações de entretenimento para as crianças. Outra ação inédita será a avaliação de sinais de ansiedade e depressão, promovida pelos integrantes do curso de Psicologia da instituição.

Além disso, quem comparecer à feira terá acesso a testes de tipagem sanguínea, aferição de pressão arterial, papanicolau, avaliação dermatológica, testes oftalmológicos e triagem audiológica em idosos. Não há prescrição de receitas, mas caso seja detectada alguma alteração nos exames, a pessoa será orientada a procurar o serviço de saúde mais próximo de sua casa para iniciar acompanhamento e tratamento.

O evento também contará com dinâmicas para orientações de cuidados gerais com a saúde, incluindo primeiros socorros, terapia ocupacional, educação nutricional, orientação farmacológica, dicas para ambiente de trabalho saudável, além de palestras sobre medicina do esporte, tabagismo, manejo de desengasgo, AVC e infarto.

A feira é organizada pelo Diretório Acadêmico Nylceo Marques de Castro, do curso de Medicina da FMABC, e conta com participação de ligas acadêmicas que atuam nas mais diversas modalidades assistenciais. Além da Medicina, também participam as graduações em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional e Tecnologia em Gestão Hospitalar.

As ligas são compostas por estudantes da faculdade e por professores orientadores que coordenam e auxiliam em atividades como cursos, atendimentos ambulatoriais, trabalhos científicos e palestras. No total, são cerca de 450 prestadores, entre alunos e professores que supervisionarão as atividades e atenderão pessoas de todas as faixas etárias.

“A Feira de Saúde é, para muitos alunos, a primeira oportunidade de ter contato com a população logo no início do curso. O evento também contribui para o aprendizado da construção de uma assistência humanizada e de conhecimentos técnicos”, afirma Leticia Guirao, integrante do Diretório Acadêmico e uma das organizadoras do evento.

Os atendimentos ocorrerão no prédio Anexo III do campus do Centro Universitário FMABC, localizado na Av. Príncipe de Gales, 821, em Santo André.