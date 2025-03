FMABC realiza aulas de maquiagem e automassagem para pacientes da reabilitação pulmonar

Em celebração ao Mês da Mulher, o Serviço de Reabilitação Pulmonar do Centro Universitário FMABC realizou, na manhã desta segunda-feira (24), um evento especial para suas pacientes, com o objetivo de promover o bem-estar e a autoestima. Foram oferecidas sessões exclusivas de orientações de maquiagem e automassagem, com o intuito de empoderar as participantes e proporcionar momentos de cuidado com o próprio corpo.

A ação contou com a presença de profissionais especializados que compartilharam dicas de maquiagem acessíveis, focadas em técnicas simples e eficazes para realçar a beleza natural das participantes.

Rodrigo Mota e Juliana Oliveira, representantes do curso de Terapia Ocupacional no serviço de Reabilitação Pulmonar, orientaram as pacientes sobre a automassagem, uma prática que pode contribuir significativamente para o alívio do estresse e da tensão, além de melhorar a circulação sanguínea e o relaxamento muscular.

As sessões contaram com a participação de 20 pacientes da Reabilitação Pulmonar. De acordo com a fisioterapeuta e coordenadora do Serviço, Selma Squassoni, a ação não se limitou a um momento de beleza, mas buscou também reforçar a importância da saúde mental no processo de reabilitação. “A autoestima é um pilar fundamental para a recuperação física e emocional. Acreditamos que gestos simples, como cuidar de si mesma, podem ter um impacto profundo na saúde das nossas pacientes”, afirmou.

O Serviço

O Centro de Reabilitação Pulmonar da FMABC funciona desde 2000 e é vinculado à disciplina de Pneumologia da instituição de ensino. O serviço conta com uma equipe multidisciplinar de cuidados de saúde, que apresenta diversas atividades para auxiliar os pacientes com doenças pulmonares, como bronquite crônica, enfisema, DPOC, asma e tabagismo, a terem uma vida mais plena.