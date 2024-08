FMABC promove encontro regional sobre inovações em tratamentos dermatológicos

A disciplina de Dermatologia do curso de Medicina do Centro Universitário FMABC realizará neste sábado (31), a partir das 8h45, o Encontro Regional de Terapias Inovadoras em Dermatologia. O evento tem inscrições abertas pelo link https://tinyurl.com/yk5ufvjj e será realizado no anfiteatro David Uip da instituição de ensino, localizado na Avenida Príncipe de Gales, 821, em Santo André.

O encontro tem como público-alvo todos os profissionais e acadêmicos envolvidos no cuidado dos pacientes, incluindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e demais especialistas em saúde, que terão a oportunidade de debater e descobrir atualizações terapêuticas relacionadas às doenças dermatológicas, com discussões de casos promovidas por grandes expoentes nacionais em diversos temas.

A programação inclui debates especializados sobre psoríase, hidradenite supurativa, vitiligo, alopecias e dermatite atópica. O foco é na promoção de atualizações das novas medicações existentes para essas doenças, terapias inovadoras e seu acesso, além de uma reflexão sobre qual o cenário atual do Brasil nessas medidas terapêuticas.

Segundo as dermatologistas Luiza Keiko Oyafuso e Andréia Castanheiro da Costa, dermatologistas da FMABC e palestrantes do evento, o encontro é para permitir que todos os envolvidos no cuidado do paciente possam ter conhecimento técnico dessas novas terapias, além de entender que esse cuidado tem vários atores envolvidos e que para uma otimização total, incluindo recursos e tratamento, é importante um trabalho multiprofissional. “O objetivo principal é promover educação”, explicam.