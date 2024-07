FMABC é certificada oficialmente como Instituição Socialmente Responsável

O Centro Universitário FMABC conquistou pela segunda vez consecutiva o selo “Instituição Socialmente Responsável” certificação concedida pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) às instituições que realizam projetos com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável das comunidades em que estão inseridas.

O selo é resultado da participação do Centro Universitário na 19ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, e reconhece o sucesso dos projetos de extensão desenvolvidos pela instituição, respondendo às questões sociais identificadas pela comunidade e incentivando os estudantes a criarem soluções e se engajarem na busca por melhorias coletivas.

Foram cerca de 50 projetos submetidos pelo Centro Universitário FMABC à ABMES, envolvendo todos os cursos oferecidos pela entidade e abordando uma série de demandas relacionadas à saúde pública e questões sociais. As ações não se limitam apenas aos muros da instituição de ensino, abraçando a comunidade com projetos que atingem creches e unidades de saúde da região.

A Campanha de Responsabilidade Social é realizada pela ABMES desde 2005, e tem como principal objetivo aumentar a visibilidade das ações de responsabilidade social realizadas pelas instituições ao longo do ano. Os participantes contribuem para ampliar a conscientização da sociedade sobre o importante papel desempenhado por faculdades, centros universitários e universidades particulares de todo o país.

Mais de sete mil ações sociais foram registradas por instituições de ensino superior de todo o país em 2023, englobando diversas áreas, como educação, saúde, cultura e meio ambiente. Mais de um milhão de pessoas no país foram beneficiadas com as atividades, e entre elas milhares de pessoas na região do Grande ABC que puderam fazer parte dos projetos desenvolvidos pelo Centro Universitário FMABC. O selo de “Instituição Socialmente Responsável” pode ser usado em publicações oficiais e materiais de divulgação.

“Nós assumimos o compromisso com a comunidade de cumprir demandas no âmbito da inclusão e do desenvolvimento econômico e social. A contribuição se dá por meio das ações de ensino, pesquisa, extensão e assistência. Esse compromisso é representado pelos projetos que resultaram na conquista desse selo”, explica Jamili Rasoul Salem de Souza, coordenadora do curso de Psicologia e Procuradora Institucional da entidade.