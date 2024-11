FMABC conquista nota máxima em recredenciamento do MEC

O Centro Universitário FMABC, em Santo André, recebeu nesta terça-feira a nota máxima no processo de recredenciamento institucional do Ministério da Educação (MEC). Trata-se do instrumento mais importante no processo avaliativo de uma instituição de educação superior no país, garantindo a qualidade nos eixos do ensino, pesquisa, extensão e infraestrutura.

Em sua análise o MEC destacou como pontos fortes do Centro Universitário os processos de planejamento, avaliação e desenvolvimento institucionais, o incentivo às práticas acadêmicas, como a iniciação científica e a internacionalização, o alto nível de qualificação dos docentes e as estruturas físicas adequadas às necessidades da instituição.

O recredenciamento é um ato de fiscalização do MEC e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e por meio dele é aferido se a instituição de ensino superior cumpriu com o que foi prometido no ato de credenciamento.

Trata-se do ato fiscalizatório mais rigoroso do Ministério da Educação, com cinco eixos que funcionam como base para a avaliação de cada uma das instituições de ensino: planejamento e avaliação institucional; desenvolvimento institucional; políticas acadêmicas; políticas de gestão e infraestrutura.

A nota máxima é considerada uma forma de consagração e reconhecimento dos serviços prestados pelo Centro Universitário FMABC, que em 2024 completou 55 anos oferecendo ensino de qualidade na área de saúde. Os pontos destacados pela entidade máxima da educação no país comprovam que a instituição vem sendo competente ao aliar sua tradição de ensino com as atualizações exigidas pelo mercado.

“Estamos coroando um ano cheio de conquistas. Vamos seguir proporcionando ensino de qualidade e referência, sempre nos atualizando para manter o padrão elevado e garantir que nossos estudantes se tornem grandes profissionais e cidadãos”, explica David Uip, reitor do Centro Universitário FMABC.

Essa é mais uma das condecorações recebidas pelo Centro Universitário no ano. No início de outubro o curso de Medicina também já havia recebido a nota máxima em uma avaliação do MEC, reconhecendo a excelência acadêmica, a competência e a organização dos envolvidos na formação de futuros profissionais de saúde.

O Centro Universitário FMABC

Criada em 1969 como Faculdade de Medicina do ABC, a instituição se desenvolveu nas décadas seguintes formando profissionais que se tornaram referências na área da saúde. Além do curso de Medicina, o Centro Universitário FMABC oferece ainda graduações em Biomedicina, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional e Tecnologia em Radiologia e Gestão Hospitalar, além de mais de 60 cursos de pós graduação lato sensu e stricto sensu, mestrado e doutorado na área de ciências da saúde. A instituição conta com mais de 2,4 mil alunos.

A expansão e a qualidade do ensino fizeram com que em 2018 a instituição recebesse o status de Centro Universitário, ratificando a importância da FMABC na comunidade e também seu potencial em colaborar com o desenvolvimento de programas e projetos no campo da saúde e assistência médica da região do Grande ABC.