FMABC anuncia acordo para cooperação com universidade de Angola 

Em encontro realizado ontem (23) em sua sede, o Centro Universitário FMABC assinou um acordo de cooperação com a Universidade Privada de Angola (UPRA). O termo prevê uma parceria de 5 anos entre as instituições que irá oferecer oportunidades para alunos dos cursos de graduação, pós-graduação, residência médica e residência multidisciplinar.

A ideia é fortalecer o ensino e a troca de experiências e que seja estabelecida uma cooperação de mão dupla, em que estudantes da FMABC sejam recebidos pela universidade angolana e vice-versa. Além da colaboração no ensino também estão previstas parcerias na área de pesquisa em ciências da saúde.

O acordo é uma continuação de uma parceria que já havia se estabelecido em 2019, mas que por conta da pandemia entrou em pausa, apesar dos laços entre ambas as entidades terem se mantido no período. A renovação do termo é considerada de extrema importância em termos de internacionalização para ambas as instituições.

A assinatura do acordo foi feita em uma reunião que contou com as presenças de David Uip, Reitor do Centro Universitário FMABC e de Sidney Glina e Bianca Bianco, Pró-Reitor e Pró-Reitora Adjunta de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. Eles recepcionaram a comitiva de Angola liderada pela Reitora da UPRA, Silvana Rocha Silveira.

Segundo Uip, o contrato é mais um passo dado para expandir os horizontes do Centro Universitário FMABC. “Nossa instituição é uma das melhores do País, e trabalhamos sempre para ultrapassar os limites do Grande ABC, do país e para fora dele também. E também investimos em algo de extrema importância, a pesquisa, que é o que faz com que a saúde se desenvolva”, explica o Reitor.