FMABC abre inscrições para o Vestibular 2025 em nove cursos

O Centro Universitário FMABC, em Santo André, abriu as inscrições para o Vestibular 2025 em nove cursos. O processo seletivo irá definir as turmas de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gestão Hospitalar, Nutrição, Psicologia, Radiologia e Terapia Ocupacional.

O edital está disponível no site vestibular.fmabc.br, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de março de 2025, ou até o fechamento das turmas. A taxa de inscrição para o vestibular é de 35 reais.

Também serão aceitas as notas obtidas no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2015 até 2024 para cálculo da nota de classificação do processo seletivo. Nessa condição, o candidato será dispensado da realização da prova e terá sua classificação de acordo com a nota do ENEM.

No total, são 980 vagas abertas nos nove cursos de ciências da saúde presentes no edital, com a garantia do padrão de qualidade e tradição no ensino da FMABC, que conta com avaliação máxima no MEC, professores renomados e laboratórios onde os alunos colocam em prática o que é aprendido em aula.

O Centro Universitário também oferece aos estudantes a oportunidade de fazer estágios em hospitais, laboratórios e clínicas conveniadas, inserindo o aluno no mercado de trabalho.

Medicina

Além do processo seletivo para nove cursos na área de Ciências da Saúde, o Centro Universitário também está com inscrições abertas para o Vestibular do curso de Medicina, que é organizado separadamente. Os interessados podem se inscrever para o processo seletivo até o dia 28 de outubro, acessando o edital pelo site vunesp.com.br/FABC2402. Estão sendo oferecidas 150 vagas. Para se inscrever é necessário efetuar o pagamento de 375 referentes à taxa de inscrição.