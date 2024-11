FMABC abre inscrições para 230 vagas de residência médica

O Centro Universitário FMABC, em Santo André, está com inscrições abertas para o processo seletivo que preencherá 230 vagas de residência médica, englobando 40 especialidades. É possível se inscrever até o dia 20 de novembro pelo site do Instituto Avalia, onde também se encontra o edital de abertura.

As vagas são ofertadas tanto para atuação nos próprios ambulatórios da faculdade como em equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, dependendo do programa de residência selecionado.

O processo oferecerá vagas em diversas especialidades, incluindo clínica médica, anestesiologia, pediatria, obstetrícia e ginecologia, oftalmologia, cirurgia geral, psiquiatria, medicina de família e comunidade, ortopedia e traumatologia, entre outras.

A taxa de inscrição para participar do processo seletivo é de 600 reais. A prova objetiva será presencial, com data prevista para o dia 7 de dezembro de 2024. A escolha dos candidatos conta ainda com fases de análise de currículo e entrevista.

A Residência Médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada à médicos, sob a forma de curso de especialização. O programa é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), mas o seu regimento é determinado pela Comissão Nacional de Residência Médica, que foi instituída em 1977.

A INSTITUIÇÃO

Com mais de 50 anos de tradição no ensino, a FMABC se tornou referência tanto na região como no Estado, graças ao seu investimento em infraestrutura, qualificação do corpo docente e recursos técnicos e laboratoriais, que permitem uma formação exemplar dos alunos e a produção de pesquisas relevantes para a área da Saúde.

A valorização da produção científica, da pesquisa clínica e do setor acadêmico fizeram com que a instituição conquistasse o status de Centro Universitário em 2018. Em 2024, o curso de Medicina recebeu a nota máxima em avaliação do MEC.