Fluminense visita Cruzeiro no Mineirão buscando vitória para amenizar pressão

Vivendo o seu pior momento até aqui na atual temporada, o Fluminense vai até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um vitória no estádio do Mineirão, em partida que será disputada a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (19), pode representar um alívio para a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

O Tricolor, que já conquistou um título na atual temporada (o da Recopa Sul-Americana), está sob forte pressão após sofrer duas derrotas consecutivas no Brasileiro, o que lhe deixou na penúltima posição da classificação com apenas seis pontos em nove rodadas.

Em um momento tão negativo o técnico Fernando Diniz se tornou um dos principais alvos das críticas. Em entrevista coletiva após a derrota de 2 a 1 para o Atlético-GO em pleno estádio do Maracanã, no último sábado (15), o comandante do Tricolor admitiu o momento negativo e afirmou que a solução está em trabalhar ainda mais: “Precisamos melhorar muita coisa. Trabalhamos muito, acredito muito nos jogadores para sairmos dessa situação péssima no Brasileiro. É trabalhar para encontrar soluções”.

O Fluminense terá um desafio extra para buscar um resultado positivo diante do Cruzeiro, os desfalques. Fernando Diniz não poderá contar com peças importantes como o meio-campista colombiano Arias, que defende a seleção de seu país na Copa América, o volante André, que se recupera de uma lesão, e os suspensos Guga, Felipe Melo e Paulo Henrique Ganso.

Já a Raposa começa o Brasileiro dando sinais de que pode buscar coisas maiores nesta temporada. Ocupando a 8ª posição com 14 pontos, a cinco do líder Botafogo, a Raposa tem a possibilidade de entrar no G4 caso derrote o Fluminense no Mineirão.

Uma vitória também serviria para trazer um fato novo positivo após a frustrada contratação do atacante Dudu, que chegou a ser anunciado pela equipe mineira, mas que acabou permanecendo no Palmeiras.

