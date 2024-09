Fluminense vence o São Paulo e mantém Corinthians no Z4 do Brasileiro

O Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 0, neste domingo (1º), no Maracanã, e se manteve fora da zona de rebaixamento.

Os gols da partida pela 25ª rodada do Brasileiro foram de Kauã Elias e Keno, um em cada tempo.

O resultado, ao mesmo tempo, devolveu o Corinthians ao Z4, já que o time paulista tinha saído momentaneamente da zona ao vencer o Flamengo, mais cedo. Agora, o Fluminense tem 27 pontos, em 16º, enquanto o Corinthians, o 17º, está com 25.

Para o São Paulo, a derrota fora de casa confirmou a perda de uma posição na tabela. O time agora é sexto, com 41 pontos, e foi ultrapassado pelo Cruzeiro.

Lucas Moura teve atuação discreta na primeira partida após a convocação para a seleção brasileira.

Na próxima rodada, depois da data Fifa, dia 15, o Fluminense visita o Juventude, às 16h. Já o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, às 18h30.

Os são-paulinos não terão Bobadilla, que tomou o terceiro amarelo e está suspenso.

O FLUMIENNSE SEM ANDRÉ

Para o Fluminense, é uma nova página que se escreve após a venda de André para o Wolverhampton. E essa combinação do meio-campo teve Bernal dando bons sinais, com Nonato e Ganso.

Ganso, inclusive, tirou um lençol da cartola com 10 segundos de jogo. Como se fosse um aviso da assistência de classe que viria.

Antes do gol, no entanto, o São Paulo até conseguiu fazer uma marcação forte, na tentativa de dificultar a fluidez do Fluminense de Mano.

Mas a primeira e melhor chance são-paulina no primeiro tempo só foi com 20 minutos de jogo, com William Gomes beliscando a trave depois de fazer fila na defesa adversária.

QUAL A DISCUSSÃO DO LANCE DO GOL?

A discussão foi sobre uma falta de Calleri sobre Thiago Silva. O zagueiro do Fluminense bateu rápido e pegou o sistema defensivo desatento.

Kauã Elias recebeu de Ganso, limpou a marcação e bateu bonito, aos 30 minutos do primeiro tempo.

O árbitro Paulo Cesar Zanovelli chegou a ser chamado pelo VAR ao monitor à beira do campo. A ideia foi rever o lance, esclarecendo para quem havia sido marcada a falta — Calleri reclamou de tapa no rosto e se a batida tinha sido correta.

O árbitro reforçou as decisões de campo e validou o gol do Fluminense.

O gol mudou a chave do jogo até o fim do primeiro tempo, com o Fluminense dominando as ações.

SÃO PAULO TOMA CONTA…

Zubeldía foi “radical” e fez três alterações logo no intervalo. Rafinha, Bobadilla e Wellington Rato nem voltaram para o segundo tempo.

As entradas de Ferraresi, Marcos Antônio e Luciano melhoraram muito o time. O São Paulo assumiu as rédeas da posse de bola e o Flu ficou encolhido.

Mano Menezes ainda tirou Kauã Elias. A versão tricolor sem centroavante trouxe o time ainda mais para trás.

William foi responsável, de novo, pela chance mais clara: uma jogada pela direita na qual deixou Marcelo torto no chão e bateu rente ao chão. Só que Fábio fez ótima defesa.

FLU AMPLIA NO FIM

Mano tentou equilibrar defensivamente o Flu com Guga no lugar de Marcelo — mesmo fazendo com que ele, mais uma vez, atuasse invertido na esquerda.

Acionar Keno e John Kennedy já nos minutos finais também foi outra iniciativa para dar peso na frente, enquanto o São Paulo buscava espaços no ataque embora o volume de chances não tenha sido alto.

Ao fim das contas, o São Paulo rondou, apertou, circulou, mas não cravou o gol. Calleri saiu cansado aos 39 minutos do segundo tempo, sem ter tido uma oportunidade para valer.

Melhor para o Flu, que consegue mais uma vitória crucial na saga de recuperação no returno do Brasileirão. A vitória se confirmou com Keno. Ele recebeu de Guga após escanteio curto, driblou Ferraresi e bateu rasteiro. Rafael colaborou. A bola passou por baixo dele e o Flu alcançou o segundo gol. Era defensável.

Para o São Paulo, a sensação de que poderia ter voltado para casa com pelo menos um ponto valioso na bagagem.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Felipe Melo) e Marcelo (Guga); Bernal, Nonato e Ganso (John Kennedy); Serna (Keno), Arias e Kauã Elias (Lima). Técnico: Mano Menezes.

SÃO PAULO

Rafael, Rafinha (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Wellington; Luiz Gustavo, Bobadilla (Marcos Antônio), Wellington Rato (Luciano) e Lucas Moura (Erick); William Gomes e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Renda: R$ 1.588.294,50 /

Público: 42.590 pagantes

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa/MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Thiago Santos, Bernal, Keno, Thiago Silva (FLU); Rafinha, Bobadilla, Calleri, Wellington (SÃO)

Gols: Kauã Elias (FLU), aos 30’/1ºT; Keno (FLU), aos 46’/2ºT