Fluminense sonha em trazer Richarlison de volta; negociações com Tottenham estão em andamento

O Fluminense continua sua busca por reforços que possam elevar a qualidade de seu elenco para a temporada de 2025. Entre as prioridades do clube, destaca-se o desejo de repatriar o atacante Richarlison, atualmente vinculado ao Tottenham Hotspur, da Inglaterra. O jogador teve uma passagem marcante pelo Tricolor entre 2016 e 2017, e a informação foi confirmada pelo portal ge.

Após um primeiro contato com a equipe inglesa, o Fluminense agora aguarda um retorno do Tottenham. A expectativa é avançar nas negociações para trazer o atleta durante um ano significativo, que inclui a participação do clube no novo Super Mundial de Clubes. Contudo, a transação não se apresenta como uma tarefa fácil.

Neste contexto, o Fluminense aposta na forte identificação que Richarlison tem com sua torcida e no desejo do jogador de retornar à Seleção Brasileira como argumentos persuasivos. O atacante enfrenta dificuldades para garantir espaço no elenco do Tottenham, especialmente com a proximidade das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Em 2022, o Tottenham investiu aproximadamente 50 milhões de libras esterlinas na contratação de Richarlison, além de um bônus futuro de 10 milhões de libras. O vínculo contratual do jogador se estende até junho de 2027, o que complica ainda mais qualquer movimentação.

A meta do atacante é convencer o treinador Ange Postecoglou a lhe conceder mais oportunidades em campo após seu retorno de uma lesão, previsto para ocorrer ainda em dezembro deste ano.

Vale ressaltar que, em julho passado, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já havia manifestado interesse em contar com Richarlison em sua gestão. Agora, essa intenção foi formalizada, embora ainda não tenha havido uma resposta oficial por parte do clube inglês.

Bittencourt expressou seu entusiasmo ao comentar sobre a possibilidade: “Se tudo isso conspirar e os deuses do futebol estiverem ao nosso favor, teremos dois jogadores dos sonhos. Um deles é o nosso Pombo, Richarlison; as portas estão abertas para ele. O outro é Neymar, que todos admiramos como jogador. Se um dia tivermos condições…” A afirmação ressalta a importância da relação entre o clube e seus ídolos.