Fluminense: Mano Menezes destaca clima tenso e lamenta jejum de vitórias que pode sair caro para o clube

Após um empate sem gols com o Criciúma, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense permanece em situação delicada na tabela, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O confronto direto no Maracanã deixou a equipe sob pressão, conforme destacou o técnico Mano Menezes em coletiva de imprensa. Menezes lamentou o resultado num momento crucial da competição, mas elogiou a postura ofensiva do time.

“Tivemos quatro chances claras, embora insuficientes frente ao volume de jogo apresentado. Futebol pode ser implacável; quase sofremos um gol“, refletiu Menezes. Ele enfatizou a necessidade de melhorar as finalizações e expressou confiança na recuperação do time já no próximo embate contra o Athletico-PR.

A partida seguinte, contra o Athletico-PR, está marcada para domingo (1), na Ligga Arena, Curitiba. Com 39 pontos e ocupando a 15ª posição, o Fluminense precisa urgentemente de resultados positivos para evitar o descenso.

O técnico também abordou as condições físicas dos jogadores Ganso e Keno. Ganso foi substituído após sentir dores lombares, enquanto Keno permaneceu em campo apesar de uma entorse no tornozelo. Menezes explicou que questões lombares são complexas e requerem tempo para avaliação precisa pelo departamento médico.

Questionado sobre decisões táticas, como deixar Lima no banco, Mano Menezes defendeu suas escolhas estratégicas baseadas na organização do meio-campo adversário e nas circunstâncias de cada jogo. “Nosso melhor momento foi com dois volantes”, justificou.

Ao falar sobre as dificuldades enfrentadas no campeonato, ele reconheceu que todos os times estão bem organizados nesta fase da competição e destacou a importância de escolhas finais mais acertadas para quebrar a sequência de cinco partidas sem vitórias.

Além disso, Menezes mencionou a pressão por resultados e a importância de manter os jogadores motivados e confiantes em suas capacidades. “A prioridade é pontuar e vencer”, afirmou, reforçando que é preciso lidar com as críticas e seguir trabalhando para superar os desafios.

Por fim, Mano Menezes comentou sobre a dificuldade do time em marcar gols e ressaltou a necessidade de melhorar essa eficiência ofensiva para garantir melhores resultados. “Precisamos ser mais incisivos e criar dificuldades para o adversário”, concluiu.